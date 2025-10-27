Una Copa para mantener la racha

La UD, lanzada en LaLiga Hypermotion, se presenta este martes (20.00 horas) en Extremadura con la segunda unidad pero la exigencia intacta en la primera eliminatoria del torneo del ko

Pezzolesi, Iñaki y Herzog, tres que apuntan al once titular este martes, a la salida de la expedición de la UD a la capital extremeña.

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 19:29 Comenta Compartir

La UD no quiere columpiarse en la Copa. Y, sin nada que ganar y mucho que perder, encara este martes un cruce sin red, todo o nada a un asalto, en el que está obligado a imponer calidad, jearquía e intensidad. Tiene sus peligros esto de jugarse la suerte en campo contrario y ante un rival de inferior categoría que saldrá a morir, el Extremadura en este caso, y bien que lo sabe Luis García, que ha prevenido a sus muchachos. Quiere y exige máxima entrega para igualar las pulsaciones del anfitrión.

Ampliar Luis García espera la mejor versión de los futbolistas que jueguen, Cober

Si es así, lo demás llegará solo y caerá como fruta madura. Por mucho que vaya líder en Segunda RFEF, a fútbol y recursos poco tiene que debatir el Extremadura con la UD. Y as ahí donde hace especial énfasis el técnico, convencido de que todo irá como debe ir siempre y cuando sus jugadores se empleen al nivel requerido. «No nos pueden ganar a ilusión», redundó García a modo de advertencia.

La oportunidad esperada

Será una UD con caras nuevas y cambios en todas las líneas según lo anunciado. Pese a una enfermería con Jesé y Viera en tránsito, Recoba ya para largo y Sandro y Mármol todavía en puertas de retomar la normalidad, hay fondo de armario. Caro bajo palos, Herzog, Pezzolesi o Cristian en la retaguardia, Cedeño e Iñaki en la zona de creación y Adam Arvelo, Pejiño, Mata o Marc Cardona para el frente ofensivo parecen seguros en la apuesta de salida en el Francisco de la Hera, con el añadido de algún canterano promocionado de filiales, con el atacante Elías en la parrilla de salida.

Ese paso adelante de los que menos protagonismo acumulan a estas alturas del calendario debe ser hoy una realidad. La oportunidad que venían demandando, y que a ojos del propio entrenador se han ganado, encuentra en la Copa el escenario esperado. Quiere Luis García certificar que, en efecto, los meritorios responden a la altura.

Alineaciones probables:

CD Extremadura: Cristian; Hurtado, Cano, Marco, Cordero; Zarfino, Dieguito; Frodo, Callejón, Imanol y Villajos.

UD Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Herzog, Alex Suárez, Cristian; Iñaki, Cedeño; Pejiño, Cardona, Adam y Mata.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (andaluz).

Estadio: Francisco de la Hera.

Hora: 20.00 (sin televisión)