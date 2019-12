Con Tana pero sin Srnic ni Mauricio Lemos

IGNACIO S. ACEDO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los primeros sudores de la UD al regreso de las vacaciones navideñas tuvieron varios nombres propios, tanto en materia de presencias, como la de un Tana reincorporado tras unas vacaciones kilométricas de casi tres meses desde que regresó de su fiasco en el fútbol chino, como de asuencias, sin el serbio Srnic ni el uruguayo Mauricio Lemos en la nómina de efectivos el día del regreso. Ambos permanecen en sus países de origen por imperativos burocráticos relacionados con la renovación de pasaportes y confían en estar a las órdenes del cuerpo técnico pasado mañana. Mel, además, no contó en el césped con Ruiz de Galarreta y Álvaro Lemos, a los que se espera con el grupo hoy o mañana, pues el primero se recupera de unas molestias y el gallego ya dejó atrás su rotura de fibras, además de Dani Castellano, baja todavía de larga duración.

Tana, que lleva casi medio año sin jugar un partido oficial, inició, de esta manera, su oposición para quedarse en el equipo, pese a que tiene un blindaje contractual que abarca hasta junio de 2023. En la entidad no ha gustado que alargara sus vacaciones más de lo debido pese a poder ganar tiempo. Desde septiembre en Gran Canaria, fue ayer cuando resultó novedad su presencia. Y Mel, con el respaldo del presidente, ya le ha lanzado avisos en público. Quiere verlo y analizará su utilidad en el grupo dado el caso. En otras palabras, no le va a regalar la ficha si no le convence con su trabajo y actitud. El canterano tiene un mes para ganarse la confianza del entrenador. Aunque se sondeó la opción de buscarle acomodo en otro club para completar la temporada, la devaluación que ha sufrido le ha dejado sin cartel, hasta el punto de que corre serio riesgo de quedarse una campaña en blanco si, por lo que fuera, no se gana el sitio aquí.

Por su parte, Benito, una de las sensaciones en el último tramo del calendario por su rendimiento sobresaliente, hizo carrera y no tocó balón ya que en el último encuentro de 2019, frente al Rayo Vallecano, sufrió un golpe en un tobillo y no quiere correr riesgos. En apariencia, nada hace peligrar su presencia el próximo sábado en Fuenlabrada y todo responde a una progresiva carga de trabajo para que el aldeano llegue en plenitud al compromiso inaugural de 2020.

En el turno vespertino de Barranco Seco también se constató que Raúl Fernández sigue dando pasos para volver a jugar. Lesionado desde abril, el portero vasco completó todos los ejercicios con los porteros y en breve se unirá a Josep y Valles en las opciones para defender el arco de la UD. Queda la incógnita de ver si respuesta tras más de ocho meses sin partidos en sus guantes pero conocida es su sobriedad y valía.

Con todo, encontrará en sus compañeros de demarcación enorme competencia que no le pondrá barato volver a salir en la foto. Su recuperación de la doble lesión de mano y de rodilla se ha demorado mucho más de lo inicialmente previsto (en un principio quiso estar apto en agosto y llegó a renunciar a sus vacaciones veraniegas) y ahora le toca remar río arriba, en mitad de un calendario que no espera a nadie y con la dificultad añadida que implica su puesto, en el que los cambios se encarecen más que en otros.

Para hoy hay programa doble de trabajo con el fin de continuar los preparativos para el exigente inicio de año, con Liga y Copa en liza, y el deseo de seguir alargando la buena racha de resultados que ahora se ostenta. La UD acumula seis encuentros oficiales sin perder.