En la UD lo tienen claro: «El mejor fichaje ya está aquí y es Viera»

Ahora que se especula con el mercado invernal de transferencias y si la UD hará algo, que tampoco está muy claro que lo requiera dado su caminar triunfal en la Liga, desde el club lanzan una proclama definitiva y que infla las expectativas: «El mejor fichaje posible lo tenemos ya y es Jonathan Viera».

Ciertamente, la recuperación del capitán, ausente desde el 26 de noviembre por «una microrrotura fibrilar en el sóleo izquierdo» según el parte médico emitido por la entidad, constituye una noticia de impacto y que multiplica las posibilidades del equipo. «Viera es el mejor jugador de toda la Segunda División y con él somos muchísimo más fuertes», ha reconocido el entrenador cada vez que le ha tocado referirse al internacional.

No hace falta enumerar lo que da un jugador diferencial, acaso el más trascendente de la categoría, y que hasta el momento de su lesión estaba liderando al grupo con su rendimiento y goles (3). Omnipresente en cada encuentro, su rol resulta indiscutible y cada baja suya se teme tanto aquí como causa celebración en los adversarios.

Ya pide sitio

De ahí que ahora, que ya se le ve entrenando con el resto del grupo y en condiciones de regresar al ruedo, las expectativas del líder se disparen. A Viera le tuvieron que parar los pies porque antes del parón navideño ya quería estar con sus compañeros en el césped. Finalmente se le protegió para evitar riegos y que pudiese reapareciera con plenas garantías y sin riesgos, como así será con la entrada del nuevo año. Se le espera el próximo domingo frente al Racing de Santander (17.30 horas, estadio de Gran Canaria) en perfecto estado de revista y motivado como nadie para volver a disfrutar y hacer jugar al resto.

El propio Jonathan está viviendo la espera con una ilusión desmedida. Es feliz en el campo y le incomoda todo lo que sea no competir, por mucho que siempre trate de sumar aunque sea como un aficionado más, rol que, muy a su pesar, tuvo que asumir en el tramo reciente del calendario y coincidiendo con su convalecencia.

Dicen que a Viera se le ha hecho demasiado largo este paréntesis obligado y en que ha tenido que ver desde fuera cinco partidos entre Liga (Sporting, Oviedo, Albacete y Villarreal B) y Copa del Rey (La Nucía), con un saldo de dos victorias, un empate, una derrota y la eliminación de la Copa del Rey. Su última vez evoca buenos recuerdos (3-1 al Tenerife el Gran Canaria) pero queda muy lejos.

En su ausencia, Pejiño, Moleiro o Marc Cardona dieron un paso al frente en el mapa atacante y se justificaron con rendimiento, incluso en situaciones particularmente adversas, como en la visita al filial del Villarreal, cargando con inferioridad numérica durante 75 minutos, generando todo tipo de elogios en este intervalo del propio entrenador, que siempre riega de amor propio a los suyos como vitamina de motivación. Pero, ya de de vuelta Jonathan, no se debate su inclusión entre los once elegidos y a García Pimienta le va a tocar remover el árbol para hacerle sitio. Otros que salen de la enfermería pueden esperar. No es su caso.