Podcast 'Desde el banquillo'

Chus Trujillo analiza el tropiezo de la UD frente al Mirandés

El entrenador grancanario con pasado en el club amarillo valora de manera irregular el punto cosechado por Las Palmas en esta jornada

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:04

Tras el empate de la UD por 0-0 frente al Mirandés este pasado lunes, llega una nueva entrega de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero de CANARIAS7 que analiza la actualidad del equipo amarillo.

Para esta edición el invitado ha sido Chus Trujillo, actual entrenador del Arucas CF en Tercera RFEF, y con pasado en Las Palmas Atlético, Tamaraceite, Ceuta y Terrasa.

Para Trujillo, la UD «renunció muy pronto a ir a por los tres puntos» a pesar de la expulsión del portero Horkas en la primera mitad. «Si es verdad que el equipo estuvo un largo tiempo del partido con un jugador menos, pero no puedes permitirte que un equipo de baja tabla como el Mirandés te tenga encerrado atrás todo el partido», comentó el técnico grancanario.

