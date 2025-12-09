Chus Trujillo analiza el tropiezo de la UD frente al Mirandés

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 14:04 | Actualizado 15:03h. Comenta Compartir

Tras el empate de la UD por 0-0 frente al Mirandés este pasado lunes, llega una nueva entrega de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero de CANARIAS7 que analiza la actualidad del equipo amarillo.

Para esta edición el invitado ha sido Chus Trujillo, actual entrenador del Arucas CF en Tercera RFEF, y con pasado en Las Palmas Atlético, Tamaraceite, Ceuta y Terrasa.

Para Trujillo, la UD «renunció muy pronto a ir a por los tres puntos» a pesar de la expulsión del portero Horkas en la primera mitad. «Si es verdad que el equipo estuvo un largo tiempo del partido con un jugador menos, pero no puedes permitirte que un equipo de baja tabla como el Mirandés te tenga encerrado atrás todo el partido», comentó el técnico grancanario.