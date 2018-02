— Si nos desesperamos es peor. Debemos estar tranquilos, aprovechar las oportunidades que nos presenta el campeonato. Ya dejamos pasar la última, que fue ante el Sevilla. Ahora viene otra reválida y debemos agarrarnos a ella. Por supuesto que me salen las cuentas. Quedan partidos, puntos y oportunidades. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Cada noche me acuesto pensando en que nos salvaremos.

— No podemos guiarnos por esas cosas. Estamos donde estamos porque nos lo merecemos, de eso no tiene la culpa un línea o un árbitro. Nos equivocamos si perdemos el tiempo en eso.

— Así es. No hay excusas posibles. Tenemos que ir a Leganés con nuestras armas, mejorar la versión que hicimos contra el Sevilla, con un primer tiempo que no fue bueno, para llevarnos los puntos, que es lo que importa.

— Es ley de fútbol que esto pase, pero no tenemos tiempo para estar mal. Se fue un gran jugador, un referente nuestro que nos aportó muchísimo, pero hay que dar la vuelta a la página y sacar esto adelante. Y tendremos que hacerlo sin Viera, aunque será más difícil.

«El que no se adapta a lo que pide el entrenador, no juega»

— Y usted sigue saliendo en la foto, parando mucho. ¿Lo considera parte de su trabajo o preferería estar menos expuesto?

— Está claro que los porteros estamos para lo que estamos. Desde el primer día que llegó Paco dijo que quería un portero que jugara adelantado, que se ajuste con la defensa. A nosotros, al tener un error arriba, nos llegan mucho. Pero estamos para eso, a veces no se puede parar todo, pero siempre se intenta.

— Sobreviviendo a una temporada de contrastes. Titular, suplente, de nuevo en el once...

— Arranqué muy bien la temporada, después recibimos muchísimos goles y eso nos jugó en contra. Muchos cambios de entrenador también. Vino uno que me sacó, vino otro y me puso. Es difícil tener regularidad así. Pero estoy trabajando lo mejor que puedo para ayudar.

— Lo que es indiscutible es que la llegada de Jémez le ha beneficiado...

— El que no se adapta a lo que pide el entrenador, no juega. Con este sistema de juego me siento muy cómodo, y, a medida que corren los partidos, pulo las cosas a mejorar.

— ¿Encara los entrenamientos con más confianza y serenidad ahora sabiendo que parte por delante para ser titular?

— El puesto se gana en la semana y más en un entrenador como Paco, que premia el trabaja siempre. Pero, está claro, que me estoy sintiendo cómodo y, cuando sumas minutos, aumentas la confianza. Esto es un día a día.

— ¿Esa confianza adquirida le hace ser optimista para continuar aquí, más allá de junio si el club hace efectiva la opción de compra?

— Pienso muy poco en eso. Es más, a veces me olvido de mi situación contractual con la UD, Solo pienso en hacerlo bien, en defender estos colores para que si el día de mañana el club sigue apostando por mí, como ya hizo, lo haga sin dudarlo.