Ceuta-UD Las Palmas: horario y dónde ver en televisión el partido Los amarillos se medirán en la jornada 18 al conjunto norteafricano el domingo 14 de diciembre

La UD se mide al Ceuta este domingo en el Alfonso Murube.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 11:47 Comenta Compartir

La UD Las Palmas buscará consolidarse en los puestos de ascenso este próximo domingo 14 de diciembre en la jornada 18 de la Liga Hypermotion. Ubicado en la cuarta plaza pese al empate frente al Mirandés, los amarillos buscarán un nuevo triunfo ahora ante el Ceuta en el Estadio Municipal Alfonso Murube de la ciudad norteafricana.

El partido entre ceutíes y amarillos se jugará el domingo, desde las 20.00 horas y será retransmitido en directo por LaLiga Hypermotion TV en sus distintas plataformas, como Movistar.

Como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá, desde una hora antes, la mejor previa del encuentro y el posterior minuto a minuto con todos los detalles que depare.