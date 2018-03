Certezas e incógnitas para recibir al Real Madrid

Paco Jémez es ambicioso. Sabe que su equipo no está para tirar partidos, con el agua al cuello y en la recta final del campeonato, y aspira a «rascar algo» en una cita adversa en los pronósticos, que le dan un bajo índice de posibilidades de puntuar. Con todo, refresca a los más escépticos el precedente cercano de lo ocurrido contra un Barça al que pudieron parar pese a que terminó en el césped con Messi, Luis Suárez , Démbéle y Coutinho. El empate (1-1) del pasado 1 de marzo sirve ahora de estímulo para sus jugadores, secos de triunfos desde hace siete jornadas pero a los que les cuadran las cuentas si se suma el sábado.

La confianza en las posibilidades propias no resta autocrítica y en la plantilla, Jémez el primero, son conscientes de que han de elevar el nivel para cumplir con este propósito. A la espera de que se reincorporen al grupo Etebo y Halilovic, que regresarán pasado mañana luego de sus compromisos internacionales, el entrenador tiene el once casi ultimado, intocable Chichizola bajo palos, la defensa únicamente pendiente de Dani Castellano, cuyo regreso penalizaría a Macedo y cambiaría a la derecha a Aguirregaray, y con los mencionados Etebo, Halilovic y Calleri como indiscutibles por delante, las dudas se acumulan en un frente ofensivo en el que hay tres vacantes a la espera de inquilinos. Vicente Gómez, Tana, Jairo o, en menor medida, Nacho Gil son los que parten con más opciones de pujar por hacerse sitio, dado que Javi Castellano y Aquilani no parecen sostenibles en la formación de salida y Hernán Toledo ha entrado en una suerte de ostracismo. Tampoco parece probable que opte, de entrada, por Erik Expósito como hizo frente al Villarreal.

Ahí se guarda Jémez la última carta para completar el equipo. Decidirá la meritocracia.