LaLiga Hypermotion Jornada 16 D30/11 · Árbitro: Jon Ander González Esteban

Escudo Club Deportivo Castellón

Castellón

20:00h.

Las Palmas

Escudo Unión Deportiva Las Palmas
CAS

LPM

Lukovic calienta en los minutos previos al inicio del encuentro en Castalia. UDLasPalmas

CD Castellón-UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo

Fútbol en directo ·

El conjunto de Luis García en busca seguir en lo más alto de la tabla

Minuto a minuto

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:55

20:01

A punto de arrancar el partido.

19:59

Buen ambiente en Castalia sin llegar al lleno.

19:59

Ya están los protagonistas sobre el césped.

19:46

Cuenta atrás ya para el inicio del choque.

19:39

El partido de la UD ante el Castellón es que el cierra la jornada 16ª en LaLiga Hypermotion. En esta semana no hay partido el lunes.

19:34

La UD arrancará el partido en cuarta posición por detrás de Deportivo, Racing y Almería. Ganar o empatar le haría ser tercero. La diferencia es seguir o no la comba de los dos primeros con 32 puntos.

19:24

Poco más de media hora para el inicio del choque y ya coge color el feudo del Castellón. Los jugadores a punto de iniciar la ronda de calentamiento.

19:19

Amatucci, brújula y guía de la UD en la zona ancha.

19:19

19:19

Alberto, majorero de nacimiento y referente del equipo local, único canario presente en el césped de entrada.

19:14

 Romain Matthys, Jérémy Mellot, Alberto Jiménez, Agustín Sienra, Lucas Alcázar; Diego Hernández ‘Barri’, Beñat Gerenabarrena, Awer Mabil, Pablo Santiago, Álex Calatrava y Camara integran el once local.

19:11

Kirian, con un virus estomacal, se cae de la convocatoria.

19:10

Viera se mantiene en la reserva. Tanto si el partido se complica como si se pone a favor o es necesario desatacarlo, el recurso del capitán en la segunda mitad es un seguro de vida.

19:10

19:10

Lukovic será la referencia ofensiva del equipo. El balcánico viene de marcar en la última jornada y quiere más.

19:09

19:08

Los jugadores de la UD, de paseo por Castellón antes del partido para amenizar la espera. De izquierda a derecha, Herzog, Caro, Fuster, Mármol, Jesé, Álex Suárez y Loiodice.

19:07

19:05

Luis García ha optado por cambios mínimos (solo uno) en su bloque habitual con el fin de mantener la buena dinámica.

19:02

Las victorias de Deportivo y Racing obligan a los amarillos a no fallar para seguir en la cabeza de la clasificación.

19:01

La UD se presenta con un balance impecable a domicilio: siete salidas hasta ahora, con tres victorias y cuatro empates.

18:56

18:56

Marvin por Iván Gil, única novedad con respecto al once que la semana pasada derrotó al Albacete en el Gran Canaria. Ningún canario en la formación titular de Luis García.

18:55

18:55

18:55

Buenas tardes. Aquí comienza la retransmisión online de CANARIAS7.es del partido que disputará la UD Las Palmas a partir de las 20.00 horas ante el Castellón en Castalia.

Alineación y estadísticas

Pablo Hernández

4-4-2

Alineación

Romain Matthys

portero

Jérémy Mellot

defensa

Alberto Jiménez

defensa

Agustín Sienra

defensa

Lucas Alcázar

defensa

Pablo Santiago

centrocampista

Diego Hernández Barriuso

centrocampista

Beñat Gerenabarrena

centrocampista

Awer Mabil

centrocampista

Ousmane Camara

Delantero

Álex Calatrava Torrado

Delantero

Luis García

4-4-2

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Sergio Barcia

defensa

Mika Mármol

defensa

Enrique Clemente

defensa

Viti Rozada

centrocampista

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Francisco Jesús Crespo García

centrocampista

Milos Lukovic

Delantero

Manu Fuster

Delantero

Estadísticas

0%

LPM

CAS

0%

LPM

LPM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

