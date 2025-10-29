Carlos Navarro: rompe el cascarón un central «para años»

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:53 Comenta Compartir

Veintiún años, cinco ya en la cantera de la UD con una cesión intermedia de seis meses fuera, y unas condiciones como defensa central «privilegiadas», constatan desde el club. Carlos Navarro (Valencia, 2004), el último canterano debutante, tras su estreno frente al Extremadura, encarna una de las grandes esperanzas de la entidad a corto y medio plazo en lo que respecta a convertirse en jugador con rango en la plantilla profesional. Y que Luis García le diera carrete en la Copa responde a un premio «más que merecido» a sus méritos en el filial, además de suponer «el primero de muchos pasos y para muchos años» de lo que se espera de él en la casa.

Captado con 16 años en su segunda temporada como juvenil del Alavés, desde el primer instante encandiló a los técnicos de la UD por su facilidad para sacar el balón desde atrás («es un perfil Mika Mármol», deslizan desde el Anexo) así como un disparo desde larga distancia, que ya le ha hecho ver puerta con más asiduidad de la que acostumbran los de su demarcación. Viene de firmar cinco tantos el curso pasado, sin ir más lejos.

Siempre jugando en categorías superiores a las de su edad, lo que evidencia la madurez y poso que le caracterizan, cubrió etapas en el Juvenil de División de Honor, Las Palmas C y Las Palmas Atlético con solvencia y su salto al ruedo con los profesionales «era una cuestión de tiempo e inevitable» por el crecimiento que no ha parado de experimentar. Curiosamente, en su ciclo de cocción hizo dupla con Juanma Herzog, su pareja en el eje de la retaguardia en el Francisco de la Hera, circunstancia que conocía perfectamente Luis García y que decantó su elección.

Compartió residencia en la Casa Amarilla con ilustres como Coco, Moleiro y, ya más recientemente, la hornada actual que busca su sitio en la élite, con lo que añade a su pedigrí esa convivencia en la que todos se empapan de los valores asociados al escudo y que suponen un diferencial identitario. Ahí otro de sus rasgos que le complementan: su implicación con la UD y el deseo de corresponder a la confianza que han depositado en él.