La cara y la cruz: Moleiro al fin reapareció mientras que Viera no fue ni convocado

Cara y cruz en una UD que sucumbió (0-1 ante el Rayo) por primera vez esta temporada delante de sus aficionados. Alberto Moleiro por fin reapareció tras su lesión y dejó unos minutos golosos en la máxima categoría, donde debutaba el tinerfeño. Jonathan Viera, por contra, no entró ni en la convocatoria, cosa que, sobre el papel, va a seguir pasando en las próximas jornadas del campeonato.

No pilló a nadie por sorpresa la convocatoria de la UD. Sin el capitán por decisión técnica como el mismo Pimienta dejó claro antes de arrancar la contienda en los micrófonos de Movistar. Ya este periódico había adelantado esta posibilidad y ahora, tras consultar con fuentes del club, la tónica podría ser exactamente la misma para lo que viene. El capitán tampoco estará, salvo sorpresa mayúscula, en la lista para visitar al Almería (sábado 28 de octubre a las 13.00 horas).

La relación ente el entrenador y el jugador está absolutamente deteriorada. La postura del técnico catalán es clara y en su mente no pasa la idea de citar a Jonathan Viera. La convocatoria frente al Rayo Vallecano no fue algo puntual. Fue firme y seguirá pasando a no ser que el capitán revierta la situación. Tampoco se descarta que, pese a que no jugase nada de aquí al final del campeonato, continúe hasta verano en la UD.

La buena noticia, y pese al varapalo del resultado adverso y la mala imagen del equipo grancanairo, fue la vuelta de Alberto Moleiroa los terrenos de juego. No había debutado aún el tinerfeño en la máxima categoría del fútbol español la perla tinerfeña, que se lesionó en pretemporada y que recayó durante.

Sus primeros minutos fueron bastante buenos, exhibiendo nervio y regate en la banda izquierda. De hecho, nada más tocó la primera pelota ya se respiró aire de calidad en el Estadio de Gran Canaria. Tal vez no esté todavía para ser titular por la falta de rodaje, pero tenerle de nuevo en la faena es un regalo para un Pimienta que, sin Viera en la retina, y con Sandro fuera de combate aún, estaba deseoso de poder acudir a Moleiro. Es pura clase. Y ya puede demostrarlo.