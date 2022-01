Cuando un canario sentó raíces en la cantera de la Real Sociedad

Ahora que viene la Real B en camino, Zubieta y la cantera txuri-urdin como orgullo de San Sebastián, cobra actualidad la historia del tinerfeño de Icod de los Vinos Alfredo del Castillo, quien aterrizó en el País Vasco en 1972 para desarrollar su empleo en Telefónica y, por su pasión futbolera, terminó ejerciendo como entrenador en las categorías inferiores del club donostiarra, un privilegio único, como se encarga de matizar: «Allí, o entrenan vascos o extranjeros. Y hablo tanto en el primer equipo como en la base. Solo se han dado las excepciones de Salvador Artigas y, más recientemente Eusebio Sacristán. Conmigo puedo decir que hicieron la excepción«, admite con orgullo.

Fue captado en el año 2001 después de lograr ascensos al frente de conjuntos de la región como el Lagun Onak, Beasain o el histórico Real Unión de Irún y estuvo en la disciplina realista hasta 2010, dirigiendo al cadete, juvenil y equipo de Tercera, entre otros de la estructura. Casi una década, coincidiendo con la recordada eliminatoria de la promoción de ascenso a Segunda en la que la UD se midió a la Real B en 2006, en la que pasaron por sus manos nombres como Griezmann, Illarramendi, Estrada, Elustondo o Agirretxe. «Incluso llegué a colaborar con Las Palmas cuando quisieron fichar a jugadores de la cantera de la Real, como ocurrió con el lateral zurdo Xabier Castillo, que tuvo dos etapas aquí. Hice informes la primera vez que lo trajeron recomendando su incorporación y forjé una gran amistad con gente como Toni Cruz o Víctor Afonso cuando pertenecían a la entidad«, detalla.

Del Castillo considera esta etapa de su vida como «algo inolvidable» por vincularse y participar en una filosofía de trabajo con la cantera que considera «única» y en la que alaba su modelo expansivo: « La Real tiene clubes conveniados por toda Guipúzcoa, La Rioja, Vitoria, País Vasco francés, Navarra... Su abanico es enorme y controlan un radio de acción enorme. Pero es que, además, ahora han dado un paso al frente como Villarreal, Sevilla o Espanyol, potenciando su filial con cedidos del Málaga, Zaragoza... Encima, hay un proyecto en marcha para que Zubieta disponga de ocho campos de césped natural. Si ya de por sí Zubieta es una joya, con los avances que se pretenden quedará impresionante«.

«Haber estado dentro de la Real te impregna valores y una cultura del trabajo que ya se quedan contigo para siempre, como es mi caso. Y para el modelo de cantera de la UD, claro que hay aspectos que se pueden extrapolar. Veo muy bien esa política de traer a jóvenes de la península que luego terminan explotando aquí, como ocurrió como los porteros Josep Martínez, Álex Domínguez o Álvaro Valles. Por no hablar ahora de Sergi Cardona o, por no irse muy lejos, el acierto de ir a Tenerife y llevarse a Kirian, Pedri o Moleiro. Eso lo lleva haciendo la Real muchísimo tiempo y en la UD veo que se ha convertido en un modelo muy fiable. Combinar lo de aquí con todo lo que se pueda captar de fuera sabiendo que no tienes los medios de Madrid o Barcelona. Pero con trabajo se pueden lograr muy buenas inversiones. No todo lo que se traiga saldrá bien. La fiabilidad total no existe en el fútbol. Pero a base de insistir y controlar el mercado siempre habrá resultados positivos«, abunda.

Celebra que la UD dejara atrás la precariedad logística para vivir ahora en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, si bien abogaría «por tener todos los campos de césped natural», al igual que el Anexo: «Es más caro y costoso, pero, a la larga, es lo mejor. Las grandes instalaciones de los clubes no contemplan el sintético o lo tienen a escala reducida. Ojalá la UD tuviese medios para hacerlo, sería lo ideal en todos los sentidos».

Para el partido del domingo, con su deseo explícito de que gane la UD («soy amarillo de siempre», reconoce), lanza una advertencia: « Mal haría Las Palmas en confiarse, por mucho que la Real B venga en mal momento y en puestos de descenso. Como hay parón en Primera, Xabi Alonso podrá recurrir a jugadores como Lobete, Turrientes o Navarro, que suelen estar con el primer equipo. Y eso reforzará mucho su potencial. Es un equipo que juega bien, que tiene sus recursos. Ya ha sido capaz de ganar en varios desplazamientos. Además, la UD no está con confianza. Viene de perder y de un cambio de entrenador. Partido peligroso«.