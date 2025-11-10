CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Albacete BP La UD Las Palmas se enfrentará al Albacete BP el viernes 21 de noviembre a las 19.30 horas en el Estadio Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:33 Comenta Compartir

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete BP desde este lunes 21 de noviembre hasta el jueves 20 de noviembre las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre a las 19.30 horas en el Estadio Gran Canaria.

Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono. El mismo jueves 20 de noviembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.

