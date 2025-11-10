Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ale García celebra su gol frente al Rancing con la afición. Cober

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Albacete BP

La UD Las Palmas se enfrentará al Albacete BP el viernes 21 de noviembre a las 19.30 horas en el Estadio Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete BP desde este lunes 21 de noviembre hasta el jueves 20 de noviembre las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre a las 19.30 horas en el Estadio Gran Canaria.

Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono. El mismo jueves 20 de noviembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.

Conozca todos los sorteos activos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  2. 2 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  3. 3 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  4. 4 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  5. 5 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  6. 6 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  7. 7 Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  9. 9 Prisión provisional para un hombre acusado de intentar degollar a otro en San José
  10. 10 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Albacete BP

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - Albacete BP