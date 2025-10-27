CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - R. Racing Club
El encuentro tendrá lugar el próximo 9 de noviembre, a las 13.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 27 de octubre 2025, 10:19
CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra el Racing de Santander desde este lunes 27 de octubre hasta ... el viernes 7 de noviembre las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 9 de noviembre a las 13.00 horas en el Estadio Gran Canaria.
Para participar solo tiene que estar registrado en CANARIAS7 y aportar algunos datos personales para poder contactarle. El mismo viernes 7 de noviembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.
Conozca todos los sorteos activos.
