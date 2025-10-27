Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los jugadores de la UD Las Palmas celebran un gol durante un partido en el Estadio de Gran Canaria. Cober

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - R. Racing Club

El encuentro tendrá lugar el próximo 9 de noviembre, a las 13.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:19

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra el Racing de Santander desde este lunes 27 de octubre hasta ... el viernes 7 de noviembre las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 9 de noviembre a las 13.00 horas en el Estadio Gran Canaria.

