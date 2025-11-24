Un calendario hasta que termine el año para que la UD siga facturando

Castellón y Ceuta fuera y Mirandés y Cultural en casa cerrarán 2025 el ciclo de compromisos del equipo, que aspira a consolidar el liderato

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:47

La UD encara una recta final de 2025 con cuatro compromisos en los que, sin menosprecio alguno a los adversarios, por su buen momento y la fisonomía de los rivales se ha puesto el reto de hacer pleno de doce puntos. Todos comparten la certeza de que, de ser así, podría alcanzarse el parón navideño en lo más alto de la clasificación y ostentando en exclusiva ese privilegio, por mucho que Deportivo y Racing sigan sin aflojar y el Almería pueda escalar este miércoles a los 31 puntos si gana en Ceuta en la reanudación del partido que tuvo que ser suspendido el pasado 9 de noviembre y que marcaba un empate (1-1) en el momento de su finalización prematura, en el descanso, por el fallecimiento de un espectador.

En orden cronológico, lo primero que viene, el domingo, es visitar a un Castellón al alza, que ha sumado ocho de los últimos doce puntos y se ha revitalizado tras el cambio en el banquillo de Pablo Hernández por Johan Plat. Castalia es, a priori, el test más exigente de lo que queda de año, si bien la armadura de la UD lejos de casa (tres victorias y cuatro empates en siete desplazamientos) invita a pensar en un desenlace positivo.

Ampliar Jesé hace un signo de aprobación.

Posteriormente, el lunes 8, comparecerá en el Gran Canaria el Mirandés, ahora penúltimo, en lo que apunta a cruce propicio y en el que está prohibido fallar, tal y como acontecerá en la posterior cita en Ceuta (domingo, 14 de diciembre, 20.00 horas).

Y para cerrar el diciembre competitivo, otro recién ascendido, la Cultural Leonesa en Siete Palmas (sábado, 20 de diciembre, 20.00 horas) sobre el papel, también accesible y con el que se pretende acabar el año de la mejor manera.

Si la UD es capaz de solventar con triunfos estos partidos, comenzaría 2026 con 41 puntos en el casillero, escenario idílico para afrontar ya la fase decisiva del calendario, que entrará en sus curvas más trascendentes con el ascenso a Primera en el horizonte.

No hay cuentas a largo en Barranco Seco pero resulta inevitable forjar la mejor previsión para el mes que viene y en el que la consigna es no bajar el pistón y mantener la fiabilidad y rendimiento que han caracterizado al equipo hasta el momento. Se conoce la receta y lo que resta es aplicarla.