Cala: «Jiménez me exprime al máximo»

El jugador andaluz, de 28 años, ha admitido que ha pensado de forma "egoísta" y que la mejor decisión era fichar por el equipo grancanario porque es "el mejor club" para dar lo mejor de sí con la presencia de su paisano en el banquillo insular, con el que coincidirá en un tercer equipo.

Cala se ha apresurado a aclarar que ello no le asegurará la titularidad, porque conoce muy bien a Jiménez, y si el jugador no da el "nivel", estará más tiempo "chupando banquillo" que en el once inicial, porque el técnico andaluz "no regala a nadie".