El Cádiz pierde en casa y la UD Las Palmas termina la jornada en puestos de ascenso directo

La UD Las Palmas termina la décima jornada de LaLiga Hypermotion en puestos de ascenso directo. La derrota en casa del Cádiz permite al equipo grancanario mantener la segunda posición a la que se aupó tras su victoria del domingo ante el Eibar por 3-1.

En el último encuentro de la jornada, jugado este lunes, el Cádiz perdió en Nuevo Mirandilla ante el Burgos por 1-3 a pesar de adelantarse en el marcador con un gol de Javier Ontiveros en el minuto 16. El Burgos le dio la vuelta al marcador con goles de Grego Sierra, David González y Mateo Mejía, que marcó de penalti en el minuto 105. El triunfo le permite situarse en sexta posición, la última que da acceso al playoff.

El Cádiz baja a la tercera posición tras su primera derrota de la temporada en casa. Tiene los mismos puntos que la UD Las Palmas (18), pero una peor diferencia de goles. El equipo cadista había empezado la jornada líder con solo un partido perdido.

La UD Las Palmas termina la jornada en puestos de ascenso directo por primera vez esta temporada. El domingo venció por 3-1 al Eibar en el Estadio de Gran Canaria con goles de Ale García, Lukovic y Enrique Clemente.

Su siguiente partido será el próximo viernes fuera de casa contra el Huesca fuera de casa. Y luego jugará de nuevo entre semana en la península contra el Extremadura en su debut en Copa del Rey.

