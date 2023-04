La UD busca la eficacia a través de la esencia

La UD Las Palmas afronta una semana decisiva. El elenco amarillo recibe al Levante este sábado a las 17.30 horas en el feudo grancanario con la intención de seguir dependiendo de ellos mismos. Quieren revertir la delicada situación que atraviesan los de Pimienta, ya que llegan tras una dolorosa derrota en Granada (2-1). Mientras, el conjunto granota aterriza en la isla después de sucumbir en el Ciutat de Valencia de forma inesperada ante el Mirandés (1-2).

Sin duda, se trata del partidazo de la jornada, un duelo directo por el ascenso y solamente separados por un punto, y a tres y cuatro del líder respectivamente. Ambos equipos llegan en momentos de dudas, ya que en los últimos siete partidos solo han conseguido vencer en una ocasión. El conjunto amarillo encadena dos derrotas consecutivas, siendo la última muy dolorosa ante un rival directo y con una marea amarilla (más de 1.000 aficionados) que se desplazaron hasta la ciudad de Granada.

El equipo de García Pimienta necesitará volver a dar su mejor versión si quiere recuperar los puestos de ascenso directo, pero para ello tendrá un duro hueso de roer como es el conjunto de Calleja, que desde su llegada ha dado un vuelco de 180 grados en estilo, forma y sistema de juego.

El once inicial amarillo puede sufrir algunos cambios además de los obligados. Uno de ellos será Sandro Ramírez que será de la partida tras perderse el último duelo. Además, Alberto Moleiro se postula como el recambio perfecto para suplir a Viera.

A pesar de las duras críticas, en la portería seguirá Álvaro Valles. Estará respaldado por Álex Suárez que podría volver a la titularidad, al igual que Eric Curbelo dejando en el banco a Marvin y Sidnei, ambos muy señalados en Granada. Acompañados de Coco y Sergi Cardona en línea defensiva.

En la sala de máquinas, estarán Fabio González y Enzo Loiodice. En los costados, el puñal Pejiño y el desborde de Álvaro Jiménez. Y en la mediapunta la perla tinerfeña, Moleiro. Como referencia en ataque intentará perforar la meta de Femenías el killer de área, Sandro Ramírez.

Sin Viera, Andone y Clemente

En el apartado de las bajas para este trascendental duelo, Pimienta no podrá contar con jugadores importantes como el capitán Jonathan Viera por acumulación de tarjetas amarillas, ni con Andone, que sigue lesionado, y Óscar Clemente que ha sentido unas molestias, y según informó el entrenador catalán, no estará ante el Levante. Además, no entrará en la convocatoria el extremo Vitolo tras ver roja directa por una dura entrada en Granada.