Botella media llena en la UD: «Puntos como el de Gijón fabrican los ascensos»
Fútbol ·Pese a que hubo opción de ganar en El Molinón y Luis García lamentó la oportunidad perdida, imperan las conclusiones positivas de cara al futuro
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:47
En caliente, el empate frente al Sporting de Gijón no llenó de satisfacción a la UD. Luis García así lo evidenciaba instantes después del 0-0 en El Molinón: «Nos vamos con la sensación de que perdimos dos puntos porque pudimos haber ganado». Las dos oportunidades de Lukovic que no entraron de milagro, mano milagrosa del meta local y poste lo impidieron, y la superioridad manifiesta sobre el adversario condicionaban análisis y conclusiones. Vino a tener todo lo acontecido paralelismo con la jornada anterior, en la que también hubo botín menor en la visita al Huesca (1-1), aunque en esa ocasión hubo que nivelar un gol en contra, lo que añadió mérito pese a que, igualmente, las prestaciones propias mejoraron a las del oponente.
Dos puntos de seis posibles que han tenido peaje clasificatorio dejando a la UD en la quinta plaza y aplazando, como mínimo dos jornadas más, ese ansiado asalto al liderato que pudo ser y no se consumó recientemente.
Con todo, en el club ven la botella medio llena y lo razonan en base a la experiencia acumulada. «Puntos con el de Gijón, como también lo fue el de Huesca, fabrican los ascensos», afirman en la zona noble poniendo en valor el rendimiento y los resultados que, ya entrados en noviembre, ofrece el equipo. Que no se haya producido derrota alguna como visitante, luego de pisar plazas de la exigencia de Leganés, Granada, Burgos o las ya manecionadas de Huesca y Gijón, habla y mucho de la fortaleza adquirida y que parece blindada la tradicional flojera lejos del Gran Canaria. El añadido de acumular cinco jornadas consecutivas sin perder redunda en la óptica constructiva que impera con vistas al futuro.
Y es que, como ha venido subrayando el entrenador, el margen de mejora de esta UD es amplio y se anuncia un crecimiento exponencial en las próximas semanas, más con la progresiva incorparación al grupo de Jonathan Viera, Jesé y Sandro, pizas contrastadas y que enriquecerán el catálogo actual de opciones.
Asignatura pendiente en casa
Lo que falta por afinar es la contundencia en SietePalmas, donde ya se han cedido dos derrotas (sendos 0-1 ante Málaga y Almería), asignatura pendiente que todos confían en sacar adelante empezando ya este domingo frente al Racing (13.00 horas). Un triunfo que apetece y conviene en la pugna por anclarse de manera definitiva en la parte alta de la clasificación. Nadie pone en duda de que, en el camino para retornar a Primera, ha de fortalecerse el territorio propio y más en ocasiones señaladas como la que viene, con el líder enfrente. Habrá viento de cola a favor con la presencia masiva de la afición y la conjura de que ya toca volver a ganar tras un doble desplazamiento sin premio y el resbalón en la Copa.