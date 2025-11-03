Botella media llena en la UD: «Puntos como el de Gijón fabrican los ascensos»

Pese a que hubo opción de ganar en El Molinón y Luis García lamentó la oportunidad perdida, imperan las conclusiones positivas de cara al futuro

Piña de los jugadores de la UD en el césped del estadio del Sporting poco antes del inicio del encuentro del pasado domingo.

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:47

En caliente, el empate frente al Sporting de Gijón no llenó de satisfacción a la UD. Luis García así lo evidenciaba instantes después del 0-0 en El Molinón: «Nos vamos con la sensación de que perdimos dos puntos porque pudimos haber ganado». Las dos oportunidades de Lukovic que no entraron de milagro, mano milagrosa del meta local y poste lo impidieron, y la superioridad manifiesta sobre el adversario condicionaban análisis y conclusiones. Vino a tener todo lo acontecido paralelismo con la jornada anterior, en la que también hubo botín menor en la visita al Huesca (1-1), aunque en esa ocasión hubo que nivelar un gol en contra, lo que añadió mérito pese a que, igualmente, las prestaciones propias mejoraron a las del oponente.

Dos puntos de seis posibles que han tenido peaje clasificatorio dejando a la UD en la quinta plaza y aplazando, como mínimo dos jornadas más, ese ansiado asalto al liderato que pudo ser y no se consumó recientemente.

Ampliar Loiodice escapa de la presión del Sporting.

Con todo, en el club ven la botella medio llena y lo razonan en base a la experiencia acumulada. «Puntos con el de Gijón, como también lo fue el de Huesca, fabrican los ascensos», afirman en la zona noble poniendo en valor el rendimiento y los resultados que, ya entrados en noviembre, ofrece el equipo. Que no se haya producido derrota alguna como visitante, luego de pisar plazas de la exigencia de Leganés, Granada, Burgos o las ya manecionadas de Huesca y Gijón, habla y mucho de la fortaleza adquirida y que parece blindada la tradicional flojera lejos del Gran Canaria. El añadido de acumular cinco jornadas consecutivas sin perder redunda en la óptica constructiva que impera con vistas al futuro.

Ampliar Amatucci se dispone a realizar un lanzamiento ante la presencia de un oponente.

Y es que, como ha venido subrayando el entrenador, el margen de mejora de esta UD es amplio y se anuncia un crecimiento exponencial en las próximas semanas, más con la progresiva incorparación al grupo de Jonathan Viera, Jesé y Sandro, pizas contrastadas y que enriquecerán el catálogo actual de opciones.

Asignatura pendiente en casa

Lo que falta por afinar es la contundencia en SietePalmas, donde ya se han cedido dos derrotas (sendos 0-1 ante Málaga y Almería), asignatura pendiente que todos confían en sacar adelante empezando ya este domingo frente al Racing (13.00 horas). Un triunfo que apetece y conviene en la pugna por anclarse de manera definitiva en la parte alta de la clasificación. Nadie pone en duda de que, en el camino para retornar a Primera, ha de fortalecerse el territorio propio y más en ocasiones señaladas como la que viene, con el líder enfrente. Habrá viento de cola a favor con la presencia masiva de la afición y la conjura de que ya toca volver a ganar tras un doble desplazamiento sin premio y el resbalón en la Copa.