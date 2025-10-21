Blindaje a Enrique Clemente: la UD Las Palmas ya trabaja en su renovación Luis Helguera ha tenido el primer acercamiento con la agencia de representación del defensor para ampliar un contrato que expirará en junio de 2026

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 16:51 Comenta Compartir

En la UD Las Palmas todo son buenas noticias. Las primeras diez jornadas de competición colocan a los de Luis García Fernández en puestos de ascenso directo y, en la cresta de la ola, hay un director deportivo trabajando en la sombra pensando en el futuro. Y es que Luis Helguera ya ha tenido los primeros acercamientos con la agencia de representación de Enrique Clemente, que acaba contrato en junio de 2026, para expresar el deseo del club isleño de renovar al defensor, que está siendo una de las grandes sensaciones del campeonato.

La primera toma de contacto entre las partes ha sido buena y el propio Enrique Clemente, agradecido por las oportunidades recibidas y muy feliz dentro del vestuario amarillo, ve con buenos ojos prolongar su contrato con la UD Las Palmas más allá de junio de 2026.

Cabe destacar que el club, pese a que Clemente no se había hecho con el puesto, ya le renovó en 2023, cuando terminaba vínculo en 24 y firmó hasta 2026. Salió cedido dos mercados seguidos y, ahora, con Luis García a los mandos, goza de unos galones que se ha ganado sobre el césped a base de trabajo y sacrificio en la sombra.

Así pues, según ha podido saber este periódico, Luis Helguera quiere blindar a Enrique Clemente con dos temporadas más como amarillo, adelantándose a que en invierno pueda firmar gratis con cualquier otro club. Cabe recordar que cerró el partido con el gol de la sentencia en el 3-1 ante el Eibar.

Visto el rendimiento que está ofreciendo Enrique Clemente, con dos goles marcados a pesar de jugar como lateral izquierdo, el director deportivo de la UD Las Palmas sabe que no tiene tiempo de perder. La sintonía entre todas las partes es buena y todo hace indicar que se llegará a buen puerto.

Clemente, sacando de banda. Cober

Helguera, que nunca para quieto y que trabaja siempre con dos mercados vista, considera que Clemente es un jugador valioso en el actual proyecto amarillo, ya sea en Segunda División como en Primera División el curso que viene, si finalmente se logra el ansiado ascenso.

Ya en verano, durante la pretemporada, se ganó el sitio con Luis García, siendo uno de los futbolistas más utilizados por el nuevo entrenador de la UD. Ahora es un jugador indispensable en sus planes y sustituirle se ha antojado difícil en los dos partidos que se ha perdido por lesión.

A sus 26 años ha llegado su explosión definitiva y en la UD Las Palmas quieren que continúe vistiendo los colores amarillos pase lo que pase esta temporada. Su polivalencia, puesto que puede jugar tanto en el eje de la defena como en el lateral izquierdo, es también clave en el fútbol moderno.