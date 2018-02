Benito y Narciso lloran la muerte de Quini

«Una persona maravillosa que me marcó dentro y fuera de los campos»

Benito Morales era anoche un hombre «destrozado» al conocer la fatal noticia de una persona a la que consideraba «un grandísimo amigo». Benito y Quini rivalizaron muchas veces en el terreno de juego («era un portento, un jugador de los que dejó huella por su calidad y carisma») y, ya retirados, mantuvieron una bonita amistad que regaban cada vez que se veían. «Era un caballero, siempre atento, siempre educado, siempre amable, siempre accesible... No tengo palabras para expresar lo que siento, me ha cogido de sorpresa y no pudo ni hablar casi», confesaba con voz entrecortada. cada visita de la UD a Gijón («se desvivía por atendernos tanto en Mareo como en El Molínón») o del Sporting a Gran Canaria servía para que ambos estrecharan lazos. «Recuerdo que una de las últimas veces que nos vimos, le regalé una copia de una foto en la que ambos ejercimos de capitanes (la que acompaña este texto). Fue en la primera temporada nuestra en Primera División tras ascender en 2015. Quini me dio un abrazo que todavía no olvido. Siempre le tendré presente», asegura Benito.