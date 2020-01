Benito rescata al final (1-1) un punto insuficiente para la UD ante el colista

Mala tarde de la UD en Santander. El equipo de Pepe Mel consiguió empatar en tiempo de descuento un encuentro que se le puso cuesta arriba en el minuto 53 con el gol del Racing. El canterano Benito, con un zapatazo a la escuadra en una jugada individual, salvó un punto en el campo del colista.

El guardameta Álvaro Valles fue el mejor de los amarillos, evitando con grandes paradas que el Racing no sentenciase el choque antes del empate en el minuto 91. Las Palmas no hizo un buen partido y apenas acumuló méritos para puntuar ante el peor equipo de la categoría. Ni la irrupción de Aridai, que se estrenó en el once titular, ni el regreso de Rubén Castro mejoró el juego ni la capacidad goleadora de los amarillos.