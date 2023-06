Benito renueva y lucirá su dorsal 11

Benito Ramírez del Toro (11-07-1995, La Aldea de San Nicolás) amplía su vinculación con la UD Las Palmas hasta 2025 tras el ascenso a Primera División. Tras la compra de Sandro y la renovación de Marc Cardona, el aldeano ha sido el siguiente en oficializar su continuidad dos temporadas más. Sumado, además, al fichaje de Javi Muñoz.

Hay ganas infinitas de ver a la UD en Primera División. Con las líneas trazadas ya para la pretemporada, que arrancará el lunes día 10, en Barranco Seco, cuando se ejecutará el primer entrenamiento, y en plena confección todavía de la plantilla que saltará a competir en campos como el Bernabéu, Pizjuán o Wanda Metropolitano, el deseo de que vuelva el fútbol es gigantesco en la isla. Sobre todo para uno que, en la temporada del ansiado y merecido ascenso a la máxima categoría, supo hacerse a un lado por el bien del equipo: Benito Ramírez.

El aldeano, que se operó el pasado 8 de febrero, está que se sube por las paredes, deseoso de volver a galopar por la banda izquierda del Estadio de Gran Canaria. Esta vez lo hará en Primera División. Y será el premio más que merecido a su profesionalidad. Porque dicha lesión, que le tenía apartado de los terrenos de juego desde el 1 de noviembre de 2022, le obligó a pasar por quirófano y también a mirar el bien del colectivo.

Liberó su ficha para dejar sitio a alguien que, en plenas condiciones físicas, pudiera sumar. Así, el extremo isleño cedió el dorsal 11, que ahora recuperará, para que Loren Morón pudiese arribar en Gran Canaria como jugador cedido por el Real Betis Balompié hasta el 30 de junio.

Benito, que fue intervenido quirúrgicamente de su lesión en la columna lumbar, acabó la campaña entrenándose con el resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y siendo uno más en todas las últimas expediciones amarillas a tierras peninsulares, sumando experiencia y transmitiendo al grupo sus ganas locas de poder apoyar desde el césped.

Y eso que apretó e intentó de todas las maneras poder sumar en el campo el canterano de que los distintos tratamientos conservadores a los que se ha sometido Benito no han dado los resultados esperados, el extremo de La Aldea, junto a los servicios médicos de la entidad, han adoptado la decisión de pasar por quirófano. Ha sido pieza clave a nivel interno pese a no tener oportunidades, debido a su operación, en el ascenso. Voz autorizada en el vestuario, aportó desde la sabiduría de lo vivido y de la frustración de no poder correr con el resto del equipo. Pero la cabeza también sumó para lograr el objetivo de subir a la élite.

Ahora recuperará el número 11 que siempre quiso lucir y que, merecidamente, le tocó defender. Su acto altruista, que fue muy agradecido tanto por el club como por los aficionados, a día de hoy todavía es digno de elogio.