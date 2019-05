Batalla para honrar el escudo

La de este sábado debe de ser una en las que se respire aroma victorioso. La cita, teñida siempre con toques bélicos, es de las que cualquier futbolista quiere jugar. La batalla, como cada derbi canario, será apoteósica. Y ahí es donde la UD de Pepe Mel debe reinar. No asalta el Heliodoro Rodríguez López Las Palmas desde el 2001. Ha llovido desde entonces y, entre vejaciones y despropósitos estas últimas temporadas, donde el amarillo se ha descolorido de manera grotesca, toca honrar el escudo ante el eterno rival.

No le va a quedar otra a la Unión Deportiva que facturar los tres puntos a Gran Canaria. Este curso, para olvidar, siempre y cuando se aprenda del sinfín de errores cometidos, puede maquillarse con un triunfo en el fortín del vecino. La victoria no va a aprobar una campaña funesta y con tintes depresivos, pero los grancanarios que se dejarán el aliento en el Heliodoro merecen un tributo. Una estatua en su honor que podría llegar con forma de alegría. Y esa sonrisa tan solo llegaría campeando en tierras tinerfeñas.

En un derbi no hay favoritos. Es una de las reglas no escritas del fútbol. Cualquiera puede ganar. A veces, incluso, lo hace el que menos lo merece. Y, por si fuera poco, la estadística no sonríe a los amarillos en la categoría de plata como visitantes. A lo largo de la historia, y contabilizando los 16 encuentros que ha acogido el Heliodoro en la Segunda División, el Tenerife se ha llevado siete victorias, mientras que ha cedido en siete empates y tan solo ha sucumbido en dos ocasiones ante Las Palmas. Además, en las tres últimas visitas, la UD tan solo ha sido capaz de sumar un mísero punto (un empate y dos derrotas). Dos últimos choques, para más inri, concluyeron 3-0 (temporada 2013-14) y 2-1 (temporada 2014-15). No obstante, el siempre caprichoso destino ha querido que Mel regrese en el banquillo rival al Heliodoro, donde dirigió al Tenerife precisamente en el último triunfo del conjunto amarillo, en diciembre de 2001 (1-3). Y también lo hará el ariete de La Isleta Rubén Castro, quien disputó el último cuarto de hora.

Se le atragantan los vuelos cercanos al conjunto grancanario y habrá que sudar sangre si quiere destrozar la estadística. En juego hay poco para la UD. Con el ascenso ya imposible y la permanencia a tiro de triunfo, solo queda dignificar el amarillo y honrar el escudo. Por el contrario, el Tenerife, en plena pelea por la supervivencia, saldrá a morir para amarrar la salvación en la categoría de plata del fútbol español. Para ellos hay mucho en juego.

Con todo, el Heliodoro Rodríguez López presentará una de las mejores ceremonias de la jornada. El derbi ocupará parte de la programación deportiva a nivel nacional y ojalá sea por el fútbol y no por el salvajismo entre hinchadas. Es una tarde para disfrutar y ahogar las penas de dos equipos cuyos rumbos parecen no encontrar el norte.

Y para ello Pepe Mel, salvo sorpresa mayúscula, podría repetir el once que arrolló al Lugo. No le va a temblar el pulso al técnico madrileño a la hora de volver a apostar por Josep en la meta. El joven arquero tratará de cerrar su caja fuerte y salir imbatido del Heliodoro. En línea de cuatro, Álvaro Lemos y Alberto De la Bella acaban los costados. En el eje de la zaga todo hace indicar que estarán Eric Curbelo y David García, puesto que Aythami Artiles se cayó por molestias de la convocatoria. Por delante, otra línea de cuatro hombres. El doble pivote lo formarán David Timor y Ruiz de Galarreta. En las alas, plaza fija para Danny Blum por el carril zurdo. En el diestro podría repetir Cristian Cedrés, aunque la opción de Fidel Chaves y su descaro siempre están ahí. En la punta de ataque, dos obreros del gol. Sergio Araujo y Rubén Castro formarán la dupla que intente fusilar a Dani Hernández, guardameta blanquiazul. Los once guerreros por los que apueste Pepe Mel tendrán que batallar ante un Tenerife que saldrá a morder desde que el árbitro de la contienda, Ávalos Barrera, pite el inicio del encuentro. Oltra, por su parte, tendrá la baja capital de Jorge Sáenz en su retaguardia.

Con las espadas afiladas, la Unión Deportiva necesita romper la estadística en el Heliodoro. Ya toca volver a ganar en Tenerife.