Barça, Madrid y Atleti tantean a Pedri

A los despachos de la UD han llamado ya tres potencias mundiales preguntando por el imberbe Pedri. FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid están tanteando al joven futbolista tinerfeño, según ha podido saber este periódico y hecho que ha confirmado el club. Es el primer jugador en la historia de Las Palmas que tiene ficha profesional a los 16 años y está blindado con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. En la entidad isleña intuían que esto iba a pasar tarde o temprano y el movimiento de ponerle semejante cuantía para su liberación ya se antoja ganador.

En la zona noble del Gran Canaria están tranquilos. La respuesta ha sido clara: Pedri no se mueve. El que lo quiera, que abone los 30 kilos de su cláusula. Las expectativas con el tinerfeño son tales que ni con la obligación de reajustar la economía del club para cumplir con el fair-play financiero que dicta la Liga, existe la mínima idea de dejar marchar a uno de los grandes valores de la UD futura.

Tan solo le han bastado un puñado de amistosos, seis sin ir más lejos, para confirmar lo que era un secreto a voces: el chico es especial. Diferencial. De esos que están tocados por una varita. Todavía no ha debutado en partido oficial, pero las sensaciones que ha dejado en choques ya de un tamaño mayúsculo como ante el Marítimo de Funchal, Cádiz, Almería o Granada son descomunales. De sobresaliente. Solo le falta el gol. Y evidentemente tampoco está para eso. Pepe Mel no se ha cansado de halagarlo en cada una de las ruedas de prensa posteriores a dichos encuentros. Ya es «patrimonio» del club, como ha reiterado el preparador madrileño por activa y por pasiva.

Asimismo, el propio club grancanario cree que puede llegar a ser aún mejor que Jonathan Viera. De un perfil similar. Virtuoso y vertical como ellos entienden este deporte, Pedri se está convirtiendo en la gran sensación de la pretemporada y, a día de hoy, nadie duda de que saldrá de inicio en el once titular del debut liguero ante el Huesca el domingo de la semana que viene (19.00 horas) en el Gran Canaria.

Con todo, el interés de Barça, Atleti y Madrid justifica la apuesta por el jugador, que llegó el verano pasado a los filiales de Las Palmas procedente del Juventud de La Laguna. En la UD hay tranquilidad. No ha habido ofertas formales. Solo preguntas e inquietudes. Tomas de contacto. Y es que es normal. A la vista quedó en el Marbella Football Center. Los scoutings del Granada quedaron sorprendidos. «Este chaval es diferente. Si le cuidan la cabeza podrá llegar hasta donde él quiera», comentaban desde el conjunto andaluz tras concluir el choque.

Ya en navidades de 2017 hizo unas pruebas con el Real Madrid. El amor de los blancos viene de lejos. Allí, por suerte para los intereses de la Unión Deportiva, estaba nevando y Pedri, que no todavía no sabía ni lo que era eso, no se encontró cómodo para desplegar todo el fútbol que le corre por las venas. Contra el Atlético de Madrid, en la Copa del Rey juvenil, y aunque Las Palmas cayó derrotada, hizo un destrozo a los rivales rojiblancos. En La Masía, por su parte, estarían encantados con foguear a un futbolista como el tinerfeño. Pero, de momento, Pedri no se mueve de Gran Canaria.

Por lo tanto, la apuesta por el habilidoso jugador juvenil es firme por parte de una UD que quiere volver a crecer apostando, como sucediera en el último ascenso a Primera División, por las raíces y los jugadores de la casa. Y ahí Pedri, después de sorprender a todos en estos primeros amistosos, cobra aún más fuerza. De momento ya se ha ganado a Mel y la curiosidad de los grandes clubes españoles. Está blindado y Las Palmas quiere que sea importante aquí.