Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
Imagen de Miguel Ángel Valerón y Dani Armas en las instalaciones de CANARIAS7.
Imagen de Miguel Ángel Valerón y Dani Armas en las instalaciones de CANARIAS7. Cober

Desde el banquillo: Miguel Ángel Valerón analiza el empate de la UD en Gijón (0-0)

Fútbol ·

El exfutbolista y ahora comentarista de la Televisión Canaria valora el punto sumado

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:46

Comenta

La undécima jornada de LaLiga Hypermotion deparó un empate de la UD en El Molinón (0-0) que deja al equipo en la quinta plaza, a dos puntos del ascenso directo.

Este resultado es bien visto por Miguel Ángel Valerón, voz sabia del fútbol en base a su experiencia y conocimientos, en tiempos jugador de la UD y ahora comentarista de la Televisión Canaria, al entender que, en el objetivo final, sumar fuera y estar firmes en casa equivale al éxito que se persigue.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  2. 2 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  5. 5 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  6. 6 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  7. 7 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  8. 8 Accidente en el CC Open Mall de Arrecife deja a un menor herido
  9. 9 Un punto de oro, pero que le sabe a poco a la UD Las Palmas
  10. 10 «No entendemos que tengamos ingresos y no podamos gastarlos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Desde el banquillo: Miguel Ángel Valerón analiza el empate de la UD en Gijón (0-0)