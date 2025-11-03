Desde el banquillo: Miguel Ángel Valerón analiza el empate de la UD en Gijón (0-0)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:46 | Actualizado 10:05h. Comenta Compartir

La undécima jornada de LaLiga Hypermotion deparó un empate de la UD en El Molinón (0-0) que deja al equipo en la quinta plaza, a dos puntos del ascenso directo.

Este resultado es bien visto por Miguel Ángel Valerón, voz sabia del fútbol en base a su experiencia y conocimientos, en tiempos jugador de la UD y ahora comentarista de la Televisión Canaria, al entender que, en el objetivo final, sumar fuera y estar firmes en casa equivale al éxito que se persigue.