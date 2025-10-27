'Desde el banquillo': Migdalia Rodríguez analiza el empate de la UD Las Palmas contra el Huesca Un golazo de Lukovic da un punto muy valioso a los amarillos en El Alcoraz

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 12:26 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

Con la undécima jornada ya disputada en Segunda División, llega una nueva edición de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, Migdalia Rodríguez, entrenadora de fútbol UEFA Pro y una de las pioneras del fútbol femenino en Canarias, valoró el empate del conjunto amarillo frente al Huesca en El Alcoraz. Un golazo de Lukovic, desde fuera del área, permite a los amarillos puntuar en un campo complicado. El cuadro insular acaba en puestos de ascenso directo por segunda jornada consecutiva.

Óliver Viera, periodista de CANARIAS7, acompañó en esta edición a Migdalia Rodríguez.