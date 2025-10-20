Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de José Carlos Álamo y Óliver Viera en las instalaciones de CANARIAS7.
Imagen de José Carlos Álamo y Óliver Viera en las instalaciones de CANARIAS7.

'Desde el banquillo': José Carlos Álamo analiza la victoria de la UD Las Palmas contra el Eibar

El equipo amarillo logró su segunda victoria consecutiva en el Gran Canaria y se coloca en puestos de ascenso directo

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:03

Comenta

Con la décima jornada ya disputada en Segunda División, llega una nueva edición de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, José Carlos Álamo, entrenador de fútbol UEFA Pro y analista de los rivales de la UD Las Palmas, valoró la victoria 3 a 1 del conjunto amarillo frente al Eibar en el Estadio de Gran Canaria. Gracias a los goles de Ale García, Lukovic y Clemente, el cuadro insular se sitúa en puestos de ascenso directo a la espera de lo que haga el Cádiz esta noche.

El periodista de CANARIAS7, Óliver Viera, acompañó en esta edición a José Carlos Álamo.

