«El balance hasta ahora es positivo. Hay que ir a por los 50 puntos»

La resaca tras la derrota frente al Albacete la vivió la plantilla de la UD con un programa doble: primero, a sudar en Barranco Seco en la sesión matinal programada y, para reponer fuerzas después, almuerzo de todos para anticipar el festejo de las fiestas navideñas. El tradicional encuentro se celebró en el restaurante Ribera del Río Miño, con jugadores, técnicos y dirigentes presentes para ese brindis por el soñado ascenso a Primera División. La única ausencia fue la de Vitolo, en reposo por prescripción médica tras su última lesión.

Antes de compartir mesa y mantel con los futbolistas, el presidente, Miguel Ángel Ramírez, repasó la actualidad del equipo con optimismo y ambición pese al último revés: «Fue un mal día. Se juntó todo. Si teníamos algo fiable esta temporada era la defensa. Pero ante el Albacete no fue así. Hay que ir a Villarreal a hacerlo bien para afrontar la segunda vuelta luego como hemos hecho en la primera».

Ramírez relativizó triunfalismos a estas alturas del calendario: « El liderato ahora es anecdótico. Lo importante es estar en los puestos altos de la clasificación, porque queda muchísimo. Cuando éramos líderes pedíamos tranquilidad. Ahora pediremos lo mismo, porque esto es solo un bache del que seguro que vamos a salir».

Vídeo.

«Perder, perderemos más partidos como también le ocurre a equipos que están con nosotros en los primeros puestos. Los restantes equipos también pierden partidos y no pasa nada. Hay que seguir en la línea en la que estamos. Debemos conseguir los 50 puntos cuanto antes, estar en play off cuanto antes y asaltar los puestos de ascenso también si podemos cuanto antes. El balance de la primera vuelta es bastante positivo. Terminar de play off hacia arriba es para estar contentos», concluyó.