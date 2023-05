Por los que no se bajaron de la guagua

Por los que creyeron hasta el final. Por los que no pararon de soñar con este momento. Por los que día si y día también miraban la clasificación. Por los que no podían dormir por las noches. Por los que lloraron el año pasado al caer eliminados en playoffs. Por los que pasaron noches en el aeropuerto por ver jugar al equipo fuera de casa. Por los que sienten el amarillo como parte suya. Por todos esos, la UD Las Palmas es de Primera División. Ah, y por los que nunca se bajaron de la guagua.

Sí y estoy orgulloso de ser uno de esos locos. Soy uno de esos que fue a Tenerife y vio como en el minuto 15 ya íbamos perdiendo 2-0. Sí, soy uno de esos que pasó una noche entera en el aeropuerto, incluido un retraso de tres horas y un viaje de cinco largas horas en guagua desde Madrid a Granada. Muchos me preguntaban, «¿por qué haces eso Aday?» Y yo ni les respondía, simplemente sonreía. Pero la respuesta era UD Las Palmas. Sí, lo hago por ti UD. Porque lo que siento por ti va más allá, traspasa fronteras, es un orgullo de una antigua herencia. De la de mi padre. Es el sentimiento de un pueblo.

En este momento me acuerdo también de mi madre, de su fe ciega en que lo íbamos a conseguir, en su «Aday, te va a dar algo, deja de gritar, que van a ganar» o en su «¿En serio vas a gastarte ese dineral en ir a Granada?». Gracias mami por aguantar gritos, enfados o por llevarme al aeropuerto.

Otra cosa, solo los que me conocen de verdad saben lo que significa para mí esto. Y no me refiero al ascenso, que también. Hablo de escribir, de soltar mis pensamientos sobre la Unión Deportiva en el periódico que siempre he leído. Inimaginable. Los que me conocen de verdad también saben lo pesado que he sido estos meses, lo siento. Es una pasión incontrolable, que solo la entiende quien la comparte conmigo.

Después de conseguir este ascenso, tan loco y a la vez, tan bonito, la felicidad es plena. Gran Canaria está de fiesta. Y yo me siento en una nube. Las lágrimas no las pude contener, ha sido una temporada muy larga y a más de uno se nos ha hecho complicado lidiar con tantos altibajos. O con tantos y «¿Cómo quedó el Levante?», «Si el Eibar empata esta semana...» O con tantos «La UD siempre igual, se va a quedar en la orilla, verás».

Pero valió la pena, cada instante valió la pena. Pero lo peor es que si no hubiese valido la pena, la próxima temporada hubiera sido el primero en renovar el abono. Porque bendita locura ser de Las Palmas. Bendito sentimiento.

Gracias UD, gracias por hacerme el chico más feliz del mundo. Y gracias papi, por hacerme de Las Palmas.