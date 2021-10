La ausencia de Jesé pone a la UD en un escenario desconocido desde hace nueve jornadas

El partido de mañana ante el Málaga sitúa a la UD en un escenario desconocido desde hace siete jornadas, las mismas en las que ha sido titular e indiscutible Jesé Rodríguez en el frente ofensivo. Desde entonces, Jesé ha anotado un gol, de penalti ante el Lugo, y ha participado de manera directa o indirecta en varios más, despertando el elogio encendido de su entrenador y compañeros, lo que acredita la importancia que ha adquirido.

Pero su sanción federativa, tras ser expulsado en Oviedo, le obliga a guardar descanso en esta jornada y, de paso, trastoca los planes de Mel, ahora obligado a buscar soluciones. Las tiene por la profundidad y diversidad que ofrece su plantilla en el ataque, aunque, como reconoce el entrenador, y sin minusvalorar a ninguno de sus hombres, Jesé solo hay uno.

La ausencia del ariete grancanario rompe, además, la buena mezcla que estaba adquiriendo con Araujo, su pareja en la vanguardia y con la que estaba consolidando una conexión que sostenía muchas de las esperanzas del equipo para el tramo final de campaña que aguarda. Pero, sin tiempo para lamentaciones, Mel ha madurado qué alternativa va a utilizar en esta ocasión y considerando que, salvo cambio de planes, cuando Jesé esté de regreso recuperará sus galones.

Dos salidas desde el banquillo y siete titularidades consecutivas, con un gol y buen tono, le habían consolidado

El recambio natural, por características y ubicación, sería Rafa Mujica, titular hasta perder tal condición, y que permitiría mantener el dibujo y la estructura. Ahora bien, Pejiño también oposita a volver a la rueda, lo que sí implicaría que bien Clemente, bien Rober, de seguir ambos entre los elegidos como así parece, se reubicaran, algo que tampoco implica mayores problemas dada la polivalencia que ofrecen uno y otro.

Edu Espiau es otro de los especialistas de área que hay disponibles, aunque su protagonismo ha descendido a niveles testimoniales desde las llegadas en el mercado invernal de Mujica y Jesé y no parece estar en la carrera por colarse en el once (no es titular desde enero).

La ausencia de Jesé no es lo única que mediatiza la preparación del encuentro de mañana, toda vez que la UD viene de un partido discreto, sin remates a puerta y en el que bajaron las prestaciones colectivas. Es unánime la opinión de que se puede mejorar lo ofrecido y por ahí pasan las preocupaciones del entrenador, deseoso de que sus jugadores vuelvan a reactivarse y encaren de la mejor manera posible las ocho jornadas que restan por delante.

Reducidas al mínimo las opciones de pelear por la sexta plaza (el Rayo está a diez puntos con 24 por jugar y varios equipos también implicados y con mejor disposición en la tabla), y todavía por alicatar, de manera matemática, la permanencia, Mel no quiere despistes de ningún tipo y mucho menos cuando es el primero que recuerda las exigencias de la entidad y la necesidad de implantar una genética ganadora que, de momento, no ha sido posible para la irregularidad manifiesta. Desde el sábado no ha parado de insistir el técnico en volver a resetear y mirar al frente con ambición y confianza.

Toca levantarse de nuevo, como ya ocurrió tras el bache que vino luego de la racha triunfal de enero. La montaña rusa de las últimas temporadas, con picos y valles que vuelven a reproducirse y anclan posiciones en la parte intermedia de la clasificación, una tendencia que impide coger mayor vuelo.

Otro aspecto que no es menor y obliga a mantener la tensión competitiva pasa por las renovaciones pendientes. La de Mel es la primera, pero el futuro de otros muchos jugadores también pasa por lo que ofrezcan en este tramo del calendario.

Desde la dirección deportiva insisten en que no habrá conclusiones hasta la finalización del campeonato y estarán vigilantes precisamente por este planteamiento establecido. Futbolistas con o sin contrato en vigor están expuestos a lo que ofrezcan con su rendimiento.

Así con que Jesé o sin él, como así será el caso, mañana las obligaciones son mayores: hay que ganar o ganar.