Las asignaturas pendientes de Pimienta en el tramo final de pretemporada

1. Mantener las buenas sensaciones de la pretemporada

A la UD le queda un último escollo para dar por concluida la pretemporada y empezar a preparar una campaña, a priori, ilusionante. Hasta el momento lleva dos victorias (Al-Wrakah y Cádiz), dos empates (Orlando Pirates y Alemería)y una derrota (Espanyol). Pero lo cierto, pese a los resultados el equipo de Pimienta ha dejado buenas sensaciones sobre el verde de Marbella. El siguiente amistoso será este próximo sábado a las 14.30 horas en el Red Bull Arena de Alemania ante el RBLeipzig. A la espera de que se confirme el partido frente a la UD San Fernando, recién ascendido a Segunda RFEFy el habitual choque contra el filial amarillo, Las Palmas Atlético, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

2. Posiciones sin doblar y refuerzos aún que acometer

De momento solo se han incorporado a la disciplina amarillaJavi Muñoz, Sinkgraven, Herrera y Escandell. Avisó el presidente Ramírez de las posiciones que quería reforzar: un central, un lateral diestro y uno o dos delanteros. El lateral diestro, por ejemplo, solo cuenta con Álvaro Lemos, aunque Pimienta puede tirar de Álex Suárez en esa posición. Podría llegar Julián Araujo. En el eje de la zaga aún falta un refuerzo. Mika Mármol se postula como el gran favorito. En la delantera más de lo mismo, quizás sea la que más urge ya que Sandro Ramírez está muy solo arriba pese a los bueno extremos como son Marc Cardona, Cristian Herrera o Pejiño. Los nombres que más suenan son Sory Kaba y Munir El Haddadi, ambos con experiencia en Primera.

3. Consolidar los cambios de registro en Primera

García Pimienta quiere darle una línea continuista a la labor de su equipo el año pasado en Segunda División con un matiz, reforzar la presión tras pérdida. Con una filosofía de juego innata en el fútbol canario del toque, control de la posesión y salir desde atrás con el balón jugado. Deberán seguir con el estilo para triunfar en su regreso a la élite. Ya en pretemporada se ha visto que sigue siendo el plan A, B y C de un míster catalán que debutará en Primera con un juego implantado en una entidad que ya la tenía arraigada. Los futbolistas de mayor calidad deberán dar un paso al frente y entrar en escena.

4. El debate en la portería tras la llegada de Escandell

Aarón Escandell, considerado para muchos como el mejor portero de la categoría durante el curso anterior, llega a Gran Canaria para ponerle las cosas complicadas a un García Pimienta que tendrá que dilucidar entre el meta valenciano recién arribado y el guardián sevillano Álvaro Valles, quien fue determinante siendo uno de los artífices del ascenso amarillo. Dos porteros con muchas cualidades, buen manejo de balón con los pies, unos reflejos increíbles y preparados para realizar grandes intervenciones y dar alegrías a la parroquia amarilla.

5. Que perdure la conexión Viera-Sandro

Es una de las conexiones que más se ha visto durante el stage en el Marbella Football Center. El capitán Jonathan Viera y el delantero de La Feria,Sandro Ramírez, están muy finos y lo han demostrado sobre el verde. Sandro lleva dos goles de las cuatro dianas que ha marcado el equipo amarillo. Javi Muñoz es el otro jugador que ha mojado por partida doble. Se trata de un vínculo que debe perdurar durante toda la temporada, a falta de que llegue otro delantero, para que el elenco amarillo prospere y consiga el objetivo de la permanencia en una de las mejores ligas del mundo, La Liga EASports.

6. Óscar Pinchi y Enrique Clemente, en la rampa de salida

La UD Las Palmas ya ha hecho oficial la salida de Álex Domínguez al Toulouse y la Joel Del Pino, que se irá en forma de préstamo al Real Avilés. En la rampa de salida se encuentran el gallego Óscar Pinchi, a quien Pimienta le ha mantenido en el stage de Marbella para examinarlo y a pesar de no haberlo hecho mal, todo apunta a que saldrá. Sin embargo, todo apunta a que el extremo dejará el conjunto grancanario bien cedido o vendido. Por otra parte, se encuentra el central zaragozano Enrique Clemente.El jugador ha disfrutado de muchos minutos en los amistosos que el equipo amarillo ha disputado en tierras andaluzas. Y aunque no ha tenido un mal papel, Pimienta le habría comunicado que no cuenta con él, ya que no tiene hueco en la primera plantilla y lo mejor es buscarle una salida a otro club donde pueda jugar más.