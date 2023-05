El ascenso de la UD blinda el futuro de Moleiro

«Pimienta se queda, al igual que Alberto Moleiro». Así de tajante fue el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, una vez conseguido el ansiado regreso a Primera División. Su cláusula, valorada en 30 millones en Segunda, se ha duplicado tras el ascenso.

A pesar de los cantos de sirena que le colocaban en la órbita del Barça y los rumores que le vinculaban con el Real Madrid, Arsenal o incluso Borussia Dortmund, el futbolista seguirá en la UD al menos la próxima campaña, aunque cabe recordar que el jugador amarillo tiene contrato hasta 2026. Para más inri, el jugador se ha revalorizado y su cuota se ha duplicado a 60 kilos, por lo que complica un poco más la operación salida.

La joven perla tinerfeña fue uno de los artífices del ascenso. Y es cierto que pese a no aportar al equipo con goles, ya que no marcó ni un solo gol este curso, la suerte no estuvo de su lado. Sin embargo, Moleiro no ha dejado de buscar portería, dispuso de numerosas ocasiones, pero los palos (5) y la mala fortuna le han fustigado. El lado bueno fue su aportación al equipo. Su desborde, calidad y talento, son la marca diferencial de Alberto Moleiro.

Pese a que, de manera sorprendente, no dispuso ni de un solo minuto en la final ante el Alavés, el centrocampista ha jugado 40 de los 42 partidos en una temporada que ya es historia. Con un total de 2708 minutos que sirvieron para deleitar al público canario y a todo el amante del buen fútbol. El año del ascenso de la UD Las Palmas a Primera le ha servido para crecer como futbolista y todo indica, salvo sorpresa, que seguirá haciéndolo de amarillo. Además, junto a Viera, se espera que sea un jugador clave en esta nueva era.

Su capacidad de desplegar buen fútbol, ayudar a los compañeros en la medular y darle ritmo y continuidad al juego de la UD, hacen del tinerfeño un jugador único en su especie. Con todo, Moleiro no se marchará en el mercado de verano porque eso sería trastocar el proyecto en el que se espera que sea protagonista. El canterano quiere devolver la confianza al entrenador y a la gente que ha confiado en él sobre el verde. Solo contempla vestir la elástica amarilla.