«Ascenderemos y, luego, iremos a agradecérselo a la Virgen del Pino»

Ascenso y, luego, visita a la Virgen del Pino. Tienen clarísimo el orden Miguel Ángel Brindisi y Teodoro Fernández, leyendas en la historia de la UD y que, como ha hecho otro mito como Quique Wolff, no han dudado en regresar a Gran Canaria, una tierra que hicieron suya y que les sigue idolatrando para vivir este sábado la trascendental confrontación con el Alavés. Compartel mejor pálpito y no dudan en pregonarlo pese a que, reconocen, «el partido hay que jugarlo y ganarlo».

Brindisi (Buenos Aires, 1950), maestro de maestros, reconoce, en plena espera para que comience a rodar la pelota, que «la ocasión es inmejorable, con un 66% de porcentaje favorable (computa el empate), por lo que se va a subir sí o sí». De hecho, anuncia que tiene hecha su promesa de acudir a la patrona de la isla el lunes «en muestra de agradecimiento». Fernández (San Juan, Argentina, 1948), delantero de época, va más allá: «Dios está con la UD». Para ambos, lo terrenal («a fútbol Las Palmas le gana siempre al Alavés») y lo divino se han alineado para que la jornada tenga como desenlace la explosión de felicidad que supondría el ascenso directo a Primera.

«El sitio de la UD es la Primera División sin ningún tipo de duda. Por dimensión de la institución, por la afición fantástica que tiene detrás, por la historia que se ha escrito... Es un acto de justicia que regrese con los mejores, pero todo debe ir paso a paso. El Alavés es un magnífico equipo y querrá jugar sus opciones. Veo todo el fútbol en Argentina porque lo dan por la televisión, de la UD y de sus rivales, y percibo ventaja por nuestra parte en todo. Talento, factor cancha a favor... Pero eso no significa que esté hecho. Los chicos tiene que salir a refrendar eso, a ponerle corazón desde el primer segundo. Si lo dan todo, ganamos seguro«, anticipa Brindisi, »emocionado« porque »será todo especial con más de 30.000 hinchas empujando en la misma dirección«.

Repara en que «ha costado mucho sacar los puntos como local y últimamente no se gana», si bien este condicionante lo estima como «algo pasajero» porque, llegados a este punto sin retorno, «el pasado no cuenta».

Fernández asiente. Y va a caballo ganador: «Me gustaron las palabras de Jonathan Viera cuando dijo que había pesado la responsabilidad, cuando no se dieron los resultados, pero que eso no podía hacer que se perdiera la confianza. Fue muy valiente el capitán dando la cara y no permitiendo que la gente se fuera para abajo. Espero lo mejor de Viera y del resto. Es un partido para hombres, para demostrar el valor, el orgullo y la categoría de esta plantilla que se ha trabajado durante tanto tiempo tener esta oportunidad tan linda de hacer más grande a nuestro club«.