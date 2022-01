Apoyos en el hotel de hinchas que viajaron para hacerse notar

Las Palmas de Gran canaria. Avión por la mañana y, ya anocheciendo, barco para regresar. Un viaje fugaz, de apenas unas horas, pero lleno de sentimiento por los colores fue el que guió a varios miembros del grupo Ultra Naciente para desplazarse ayer a Tenerife con la única intención de hacerse notar en las puertas del hotel de concentración del equipo y dar muestras de su apoyo a los futbolistas. El gesto reúne un enorme simbolismo porque, por la normativa sanitaria vigente, en la que además de las restricciones de aforo no se autoriza la presencia de aficiones visitantes, todos sabían que no tenían opción alguna de presenciar el encuentro en el Rodríguez López. Ni tenían entrada ni se daba algún supuesto que les habilitara para conseguirla. «El único propósito fue el de darle el mayor calor posible a los jugadores y hacerles ver que, aunque no podríamos animarles en directo, desde la distancia íbamos a estar con ellos», reconocía uno de los aficionados que empleó su tiempo y dinero en este ejercicio de entusiasmo y que se llevó con sigilo en sus preparativos para evitar cualquier tipo de incidente.

Los cánticos en favor de la UD en la puerta del hotel NH Tenerife, el elegido para la concentración del equipo, llamaron la atención de los transeúntes de la zona y, como no podía ser menos, también conmovieron a los jugadores, hasta el punto de que Jonathan Viera, en su condición de capitán, no dudó en personarse ante ellos para agradecerles, en nombre de todos sus compañeros y de la entidad, el detalle que tuvieron. Viera, siempre sensible a todo lo que tiene que ver con los incondicionales, les garantizó que, con indepencia del resultado, lo iban a dar todo en el campo como muestra de correspondencia. El atacante fue jaleado tras sus palabras y el grupo, tras un pequeño paseo por las calles de Santa Cruz, regresó a Gran Canaria para ver el choque.