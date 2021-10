Apagón total de la UD en el momento menos esperado y que reabre dudas para lo que viene

Y de repente, con toda la pólvora disponible, la UD se quedó seca en Oviedo. No es la primera vez que el contador de goles no registra movimimiento en el casillero (hasta en otras nueve ocasiones anteriores en esta temporada), pero sí resulta llamativo que pudiendo utilizar Mel a su frente ofensivo en plenitud, sin bajas arriba, ni un remate a puerta se diera en la visita al Tartiere. El caudal atacante de Las Palmas brilló por su ausencia para sorpresa de todos, Cuco Ziganda el primero, y pasó lo que pasó. No hubo derrota, pero sí un retroceso considerable en las prestaciones que venía dando el grupo, absolutamente capado arriba y al que volvió a evitar males mayores el portero, en este caso Alvaro Valles, al que, a diferencia del otro guardameta, sí chutaron y en varias ocasiones. Las intervenciones del portero terminaron siendo decisivas en un partido que se afrontó con la intención manifiesta de ganar y que terminó la UD metida en su área.

El plan de Mel, el que fuera, no funcionó. Benito y Lemos no aportaron profundidad por los laterales, Clemente y Rober se perdieron en el latifundio que no pudieron abarcar ni Sergio Ruiz ni Maikel Mesa pese a sus esfuerzos. Y sin posibilidad alguna de conectar con Araujo y Jesé, llamados a marcar diferencias arriba y que fueron invisibles en Asturias. El técnico siempre ha privilegiado la conjunción entre líneas, las ayudas solidarias y que el funcionamiento sea armónico, propósitos todos que no se dieron el sábado ofreciendo, además, síntomas preocupantes.

Lo cierto es que las características del adversario, con serias limitaciones creativas y más proclive al contragolpe, invitaban a llevar el mando el encuentro y a gestionarlo desde la iniciativa y posesión del balón, condiciones en las que siempre se ha sentido cómodo el equipo Así lo expresó el técnico, aunque dio realce al esfuerzo de los jugadores («hubo un derroche físico por parte de todos»), aunque resignado porque el empate, el botín de un punto, no le alcanzó («es insuficiente para el objetivo que queremos»). Ese objetivo, claro está, era pelear por una sexta plaza que si ya estaba casi imposible antes del sábado, ahora se sitúa en el ámbito de la utopía.

En el alto mando del club mantienen la exigencia y advierten de que será el balance final de campaña el que permita tomar decisiones en una dirección u otra. Y Mel no tiene cerrada su renovación y son varios los futbolistas, también, que estarán sometidos al escrutinio de lo que puedan ofrecer en las jornadas que restan para la clausura del campeonato regular. O lo que es lo mismo, abandonarse o no rendir como se exige puede precipitar medidas. Se insiste desde la dirigencia que hay plantilla «para mucho más» y que, como ha venido sucediendo en las campañas anteriores, la imposibilidad de luchar por el ascenso no es excusa para inhibirse ahora.

Ahora lo prioritario es volver a ganar cuanto antes con doble finalidad: avanzar, ya de manera definitiva, en la garantía de la permanencia y, aspecto también necesario, recuperar confianza y sensaciones al nivel que se había ofrecido antes de pisar el campo del Oviedo. Porque que hay margen de mejora nadie lo pone en duda y que el escudo merece un final de temporada digno y a la altura, tampoco.