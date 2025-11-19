Antiviolencia propone multas de 600 euros a 10 aficionados de la grada Naciente por consumo de alcohol También ha propuesto una multa de 1.500 euros y la prohibición de entrada a recintos deportivos durante tres meses a otros dos seguidores de Las Palmas

Darío Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:46 | Actualizado 17:34h.

Los hechos ocurridos antes del partido entre la UD Las Palmas y el Eibar del pasado 19 de octubre tienen consecuencias para doce aficionados del equipo amarillo. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto para diez de ellos una multa de 600 euros. Y otros dos afrontan una multa de 1.500 euros y la prohibición de acceder a recintos deportivos durante tres meses.

El partido, que acabó con victoria local por 3-1, dejó una imagen chocante: la grada Naciente vacía. Fue la reacción de los aficionados que ocupan esa zona del Estadio de Gran Canaria, donde se ubica Ultra Naciente, a la actuación de la policía.

Los agentes, según explicaron a CANARIAS7 fuentes del club, esperaron a que los aficionados accedieran al estadio para realizarles controles de alcoholemia. A los que dieron una tasa superior al 0,0 se les denegó el acceso a la grada y se les abrió diligencias que ahora han sido tramitadas por la Comisión en su última reunión. En total, son diez los aficionados que se enfrentan a una multa de 600 euros por una infracción leve, según confirman fuentes del Ministerio del Interior.

La actuación de la Policía, amparada por la Ley 19/2007, que prohíbe acceder a un recinto deportivo bajo los efectos del alcohol y faculta a los agentes a realizar controles, llegó después de que ese mismo día por la mañana hubiera enfrentamientos entre ultras de la UD Las Palmas y de la RSD Alcalá, equipo que jugaba contra el filial amarillo un encuentro de Segunda RFEF.

Antes de ese partido de Las Palmas de Atlético, dos aficionados locales fueron identificados por la Policía por insultar a aficionados rivales y a los propios agentes. La Comisión propone para ellos una sanción de 1.500 euros de multa y la prohibición de entrada a recintos deportivos durante tres meses.

Estas propuestas de sanción pasan ahora a la Delegación del Gobierno, que será la encargada de aplicarlas. Una vez confirmada la sanción, será la UD Las Palmas la que deberá retirar el abono a los aficionados sancionados, aunque puede hacerlo de oficio antes.

La Comisión no ha sancionado a ninguno de los ultras de Las Palmas ni de la RSD Alcalá involucrados en los altercados de la mañana del 19 de octubre porque la investigación aún no está cerrada. No se descarta que en las próximas semanas ese asunto sea tratado y reciban propuestas de sanción.