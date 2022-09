Andone: «Ha sido una decisión bastante fácil venir a la UD»

En un castellano impecable, acentuación perfecta y argumentación exquisita, lo que por momentos desmentía su nacionalidad rumana, Florin Andone descató este lunes, en su presentación como jugador de la UD Las Palmas, que la decisión de fichar por el club «fue bastante fácil».

«He jugado dos veces contra Las Palmas, me gustó la afición, el estadio, siempre es un equipo que he seguido por compromisos personales... En mi mente desde antes de firmar por el Córdoba con 21 años, ya lo seguía. Ha sido el destino«, se justificó.

Cuestionado por su estado físico, previno: «Hice la pretemporada con el Brighton, aunque no he jugado. No he tenido minutos, salvo quince minutos en un amistoso. Debo ser prudente, ponerme bien físicamente. Pero estoy con muchas ganas de trabajar y de ponerme bien«.

Andone admitió que «hay muy buena plantilla» en la UD aunque recetó, en el objtetivo del ascenso a Primera, que «hay que ser humildes», ya que la temporada «es muy larga».

El delantero viene de años complicados y así lo admitió con propósito de enmienda: «Son situaciones que pasan, uno mira atrás... No quiero echar la culpa a nadie, he pasado momentos muy difíciles, he tenido dos lesiones de rodilla. Nunca es tarde para revertir la situación. Quiero volverme a sentir querido y crecer para ganarme los minutos».

Respecto a la competencia que va a encontrar, la celebró por el bien colectivo: «Eso es lo mejor para el equipo. Mejor para todo el mundo. Estoy acostumbrado a la competencia. Estuve siete años en Primera y siempre 4 o 5 delanteros y todos eran muy buenos. Aquí Sandro y Marc Cardona son muy buenos. Hay que estar preparados para todo, para cuando te llegue la oportunidad«.