Amatucci, con la equipación rosa por la lucha contra el cáncer de mama. Fotos: C7

De amarillo, azul, rosa, blanco... El equipo más cromático

Fútbol ·

En once jornadas la UD ya ha utilizado las tres equipaciones oficiales más la solidaria en la lucha contra el cáncer de mama

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:07

Once jornadas y cuatro tonalidades diferentes. El amarillo tradicional, el rosa solidario por la lucha contra el cáncer de mama, y de azul y blanco roto, segunda y tercera equipación, respectivamente, para la temporada en curso. La UD más cromática que se recuerda en un espacio de tiempo más corto, poco más de dos meses de competición, y luciendo todas las tonalidades posibles. En consonancia con los nuevos tiempos, en los que el márketing juega un papel esencial en la política económica de los clubes, se ha optado por no dilatar la puesta en escena de las ropas de competición oficiales de la marca Hummel.

En Huesca se estrenó la que quedaba pendiente y se cerró el círculo en una cuestión más comercial y que redunda en el capítulo de ingresos.La venta de camisetas ha cobrado un auge especial en el tramo más reciente de la industria del deporte y en la UD se ha experimentado un avance significativo en estas cuentas relacionadas con la cuestión.

Pese al descenso de categoría, con todo lo que conlleva perder el posicionamiento en el fútbol nacional, desde Pío XII se han felicitado por la «excelente acogida» que han tenido los nuevos diseños. Se venía de haber rescatado la tradicional pintadera, un éxito en los diferentes puntos de distribución, y eran inevitables las dudas en cuanto a la aceptación de la línea para la campaña en curso.

Pero, hasta la fecha, hay satisfacción por la facturación al respecto y más con el impulso que da que los modelos sean utilizados en competición oficial, como se ha dado ya el caso.

