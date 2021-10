Álex-Eric: la solución para la defensa estaba en casa Los canteranos no partían como favoritos para integrar la pareja de centrales, pero terminan la primera vuelta consolidados y a nivel

No partía como la pareja de centrales llamada a ser la titular y protagonista en la UD. Es más, Álex Suárez figuraba por detrás de Aythami y de Tomás Cardona en las previsiones de comienzo de temporada. Incluso hasta el último día del mercado estival se gestionó la llegada de otro marcador, algo que no resultó posible y explica la inclusión, sobre la bocina, de Ismael Athuman en la primera plantilla. Por su parte, Eric Curbelo venía a ser una opción para la reserva en un lateral derecho con Ale Díez y Álvaro Lemos llamados a competir por la titularidad. Álex y Eric estaban en estima para Mel pero no figuraban entre los predilectos sobre el papel. Un rol secundario que pronto quedó desmentido y hoy está sepultado ante una evidencia aplastante: ambos son la mezcla perfecta para el eje de la retaguardia. Álex es el jugador más utilizado por el entrenador en la primera vuelta del campeonato, totalizando 1.751 minutos en veinte partidos, todos con la condición de titular. Únicamente dejó de participar en la sexta jornada, frente al Almería, por su expulsión anterior en Málaga. Por su parte, Curbelo, que ha tenido varias apariciones como lateral hasta terminar en el centro, ha estado en diecisiete partidos (diez desde el inicio) y en el grupo de futbolistas con más protagonismo en la llegada al ecuador del calendario (1.131 minutos).

Uno y otro han ido claramente de menos a más hasta cimentar un dúo de altas prestaciones y que, con el pedigrí añadido de la cantera, produce especial orgullo en el club. A los méritos indudables que suman se han añadido otros factores colaterales que han beneficiado su presencia indiscutible: Aythami ha estado lastrado por las lesiones hasta el punto de ser baja segura ya por lo que queda de temporada, mientras que Cardona jamás dio el paso al frente que se le suponía cuando se le importó desde Argentina y ni está, ni se le espera. Ante la necesidad de conjuntar un dúo que sostuviera el engranaje defensivo, Mel tiró de soluciones conocidas y recuperó una sociedad que ya había dado buenos réditos en el filial y que en el curso pasado había coincidido tras el confinamiento. No fueron demasiados partidos, pero tampoco necesitaban mucho más para recuperar la coordinación adquirida en la base.

La solidez y prestancia que han exhibido en las jornadas precedentes les augura recorrido y continuidad si eluden sanciones federativas y percances físicos, tarea compleja, fundamentalmente la correspondiente a las tarjetas debido a la demarcación que ocupan. Pero ya es una noticia inmejorable haber superado imponderables, con Aythami en el dique seco y Cardona en las quinielas para causar baja inmediata, y consolidar un dúo defensivo en el que compromiso, implicación y compenetración están aupando a la UD.