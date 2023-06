Álex Suárez: «Cumpliré el sueño de jugar en Primera con la UD en mi mejor momento»

José Alexander Suárez Suárez (Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de 1993), más conocido como Álex Suárez, cumplirá su deseo de jugar en Primera División con el equipo de su tierra, la UD Las Palmas. El zaguero ha sido uno de los artífices del ascenso del elenco amarillo por su sabiduría, contundencia y solidez defensiva.

–¿Cómo se siente al ser uno de los actores principales de esta gran hazaña?

–La verdad que es un orgullo para mí haber podido participar tanto y haber logrado el ascenso que ansiábamos durante cinco años. Formar parte de esta plantilla ha sido un privilegio. Hemos hecho un año muy completo. Sin duda, es un sueño jugar en Primera División con el equipo de mi vida.

–¿Llega a la élite en su mejor momento como profesional?

–Las cosas se dan cuando dios quiere, cuando se tienen que dar. Y es ahora. Además, personalmente creo que llego en mi mejor momento futbolístico para seguir dando lo mejor de mí.

-Ha crecido muy rápido como jugador, hace apenas tres años jugaba en el filial y ahora está en un gran estado de forma siendo titular en el primer equipo. Ha jugado 30 partidos de lateral derecho y 10 de central, ¿dónde se siente más cómodo?

-Siempre digo lo mismo, estoy cómodo en las dos posiciones. Donde pueda dar mi mejor versión y ayudar al equipo, lo haré encantado. Por ejemplo, cuando comencé a jugar de central pasó al lateral Lemos, jugador que entrena como un jabato y lo demuestra sobre el verde. Entre todos nos ayudamos y apoyamos. Sabíamos que teníamos que estar preparados para darlo todo cuando hiciera falta. Entrenamos de manera increíble en las últimas jornadas y así se demostró, jugador que entraba, jugador que lo hacía bien. Era una de las claves de este grupo tan sano.

-Ha sido influyente directo del buen hacer del equipo en tareas defensivas, sobre todo, junto a Saúl Coco, un seguro de vida.

-Sí, la verdad que Saúl es muy bueno. Domina todas las facetas de un jugador defensivamente, además con balón lo hace muy bien. Todos lo conocemos, es un jugador con un gran proyecto de futuro y puede marcar una época. Estoy encantado de poder ayudarlo en todo lo que pueda y necesite.

-Usted es de esos jugadores que trabaja en silencio, pero en el campo refleja lo contrario. A veces ejerce de capìtán sacando su gen de gladiador.

-Sí, me lo suelen decir mucho. Es cierto que protesto mucho, que voy al choque y me meto en donde está la tangana, pero siempre digo que es mi manera de entender el fútbol. Ayudar y apoyar a los míos en todo momento porque cuando se tocan, me hierve la sangre e intento defender lo mío. Como dijo Viera en la última charla, nos vienen a robar nuestra comida. Cualquier rival viene a quitarnos los puntos, entonces yo voy a muerte hasta el final.

-En el último partido frente al Alavés, estuvo muy fino con acciones cruciales en defensa, pero cuando Villalibre se plantó delante de Valles solo, ¿que se le pasó por la cabeza?

-Fue una jugada muy rápida. Cuando lo veo encarando, intentaba llegar y mientras corría iba soplando para que la pelota se marchara fuera. Me hubiera hasta metido en el cuerpo de Álvaro Valles. Intenté ayudarlo lo máximo posible y la verdad que dentro de los nervios, estaba seguro que detendría el mano a mano. Villalibre no iba a marcar porque el ascenso estaba para nosotros. No se nos iba a escapar.

-Cuando el árbitro señaló el final, a quién fue el primero que abrazó?

-Sé que me tiré al suelo y me eché a correr por el césped. El primero que abracé fue Álvaro Jiménez y luego fui a ver a mis padres y a mi novia, que fueron mis pilares durante toda la campaña, al igual que mi hermano. Fue un orgullo para todos el éxito cosechado.

-¿Qué papel espera del equipo la próxima temporada en la élite del fútbol mundial?

-Espero que seamos nosotros mismos, que vayamos con la personalidad que hemos demostrado estos años sin miedo. Tenemos que demostrar que nuestra seña de identidad nos hará ganar muchos partidos. Somos un gran equipo y nos saldrán bien las cosas. No me gusta hacer predicciones, pero estoy convencido de que haremos una gran campaña.