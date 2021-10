Álex pone el candado a la portería de la UD

En pleno apogeo de Álvaro Valles, tiempos en los que no se discutía su condición de titular en la portería de la UD, una voz autorizada del club advertía: «Valles es muy bueno... Pero esperen a ver a Álex. Es mejor que él». Hoy, con el meta catalán acaparando el puesto a base de buenas actuaciones, esa consigna cobra relevancia, vigencia y valor. Instalado en un protagonismo silencioso, Álex ha echado el candado a su marco y es uno de los indudables artífices de que Las Palmas luzca como luce y ofrezca un balance defensivo más que bueno: de los últimos cinco encuentros ligueros, con Espanyol y Mallorca de por medio y un penalti detenido antes al Alcorcón, en cuatro ocasiones no ha encajado gol. Y, anteriormente, el Lugo únicamente pudo batirle desde el punto fatídico en el 1-1 en el Anxo Carro, disputado a inicios de diciembre.

Después de llamar la atención con sus actuaciones en el filial y beneficiarse de los avatares vividos en la entidad con la demarcación que ocupa (lesión interminable de Raúl, marcha de Josep y limitaciones económicas que impidieron explorar el mercado específico para esta posición), Álex fue premiado al final de la campaña pasada con un encuentro frente al Extremadura, el que cerró el calendario regular, y se le promocionó como segundo de Valles en la plantilla profesional.

Hasta finales de noviembre no hubo señales de él, dada la supremacía de su compañero, intocable para Mel pese a que la UD figuró, durante bastantes jornadas, como el equipo que más goles recibía en la categoría. Pero el arquero andaluz quedó señalado tras dos derrotas consecutivas (3-1 en Sabadell y 0-2 en casa frente al Mirandés) y, en la decimoquinta jornada, sin que nadie lo intuyera, Mel apostó por el relevo bajo palos. Con la llegada del Sporting al Gran Canaria, envite resuelto a favor tras espectacular remontada (3-2) pero que arrancó de la peor manera con un 0-2 adverso en el minuto 35, Álex adquirió responsabilidades y, desde entonces, y con las excepciones de las dos eliminatorias de la Copa del Rey, ahí sigue. Tal era la seguridad del técnico cuando tomó la decisión de darle la alternativa que, incluso, le respaldó públicamente asegurándole continuidad y desmintiendo que su puesta en escena resultara coyuntural.

Hoy referirse al jugador formado en la cantera del Espanyol y que, antes de ser captado por la UD, también pasó por las categorías inferiores del Alavés, es hacerlo de un valor añadido y que no ha parado de cotizarse con el paso de las jornadas. Es raro el encuentro en el que no realiza intervenciones trascendentales (sin ir más lejos, en Mallorca se sacó dos paradones en la primera mitad, a disparos de Júnior y Prats, que evitaron males mayores) y, de momento, no se le detectan puntos débiles. Valiente y compacto en las salidas, siempre bien situado en la línea cuando no debe dar un paso al frente, juego de pies fiable, maduro en la toma de decisiones y sensación general de fiabilidad, sin pasar el peaje que los advenedizos suelen purgar. Unas prestaciones que ha ofrecido desde el mismo momento en el que agarró el puesto para no soltarlo y cuyo impacto se mide en números y en resultados: hace tiempo que paró el contador de la sangría defensiva y la UD a recobrado el ilusionante debate de si podrá alcanzar para algo más que para la salvación.