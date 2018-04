Al menos no se manchó el escudo

Saltaba con hambre el Espanyol. Enfrente, un equipo sepultado y ya pensando en la temporada que viene en Segunda División. En juego solo le quedaba el orgullo a la escuadra grancanaria . Prácticamente lo mismo que al conjunto catalán. Ya sin Quique Sánchez Flores, los locales buscaron con ahínco enmendar una campaña nefasta. Eso sí, sin perder la categoría. La primera ocasión del encuentro la tenía Melendo, que no conectaba bien con la pelota. Luego sería Sergio García, pero su remate con la testa lo amarraba Chichizola sin ninguna dificultad. Aun así, los isleños, sorprendentemente, mordían. Tanto fue así que Jonathan Calleri puso por delante a los suyos. Hermoso perdía un balón ante Ezekiel, el nigeriano entraba en el área, centraba y el propio zaguero golpeaba el balón con la mano. El delantero centro argentino asumía galones y no marraba la pena máxima.

A prueba estaba el compromiso de la UD . Descendida matemáticamente, todas las miradas se centraban en ver cómo iba a competir el conjunto de Paco Jémez. Y aunque no fue capaz de vencer y, por momentos mereció perder, se llevó un punto de raza ante un buen Espanyol. No sirve para nada y el Málaga podría dejar mañana a Las Palmas como colista. No obstante, se intentó maquillar una temporada bastante dañina . La imagen de Calleri, tras adelantar a los suyos, con la mirada perdida y sin celebrar el gol, ejemplifica el dolor de toda una isla.

Gerard Moreno ofreció un recital de fútbol

Tras la reanudación, Vicente Gómez tuvo en su tacón la sentencia del choque. Nacho Gil le puso el esférico para empujarla y el canterano, con un gesto muy técnico, casi sube el 0-2 al electrónico, pero la defensa periquita salvaba la oportunidad en boca de gol. El balón se marchaba a saque de esquina y, segundos más tarde, fue Imoh Ezekiel quien pudo haber matado el encuentro. El Espanyol, después de que la UD le perdonara la vida, se iba con todo arriba. Y, como no, volvía a encomendarse a su mejor futbolista. Gerard Moreno se elevaba hasta el cielo para cabecear al larguero. El ariete, con ímpetu, cazó el rebote y lanzó un zapatazo que repelió Chichizola en dos tiempos. Se olía el empate de lejos.

Empata Moreno

El cuadro local dominaba, Las Palmas resistía y Chichizola cada vez estaba más preocupado. Así fue como llegó el gol de Gerard Moreno. No podía ser otro hombre. En el asedio blanquiazul, Dídac colgó un centro mordido y el delantero no perdonaba. El guardameta no pudo hacer nada, la puso al palo largo. Remate marca de la casa.

En las idas y venidas de un encuentro díscolo y totalmente abierto, ambos pudieron anotar el gol de la victoria. Pero la falta de pegada del equipo grancanario y las estiradas de Leandro Chichizola facturaron con rumbo a la isla un punto que ya no sirve para nada.

Eso sí, esta vez, la UD luchó y peleó por la elástica amarilla. No se dejó pisotear por el rival y, aún sin nada por lo que competir, superó el test de compromiso. No se ganó, y no se hace desde febrero, pero, al menos, los de Jémez apretaron los dientes y bregaron hasta el último minuto del partido. Es más, en una arrancada de Calleri, de lo mejor de esta pésima temporada, pudo haber roto la mala racha sin triunfos de Las Palmas. Jairo tuvo los tres puntos en sus botas, pero la zaga catalana evitó que se estrenase con la casaca isleña.

Por momentos, la Unión Deportiva dio la impresión de mejorar en ciertos aspectos, tal vez debido a que con el descenso matemático se ha quitado un peso de encima. Y el empate, pensando ya en lo que espera en la categoría de plata, dejó dos nombres propios: Chichizola y Ezekiel. El arquero volvió a brillar, tras varios encuentros sentado en el banco. El nigeriano, esta vez en banda diestra, desbordó, batalló y sumó. Lo mismo la UD que viene debería sostenerse en estos dos futbolistas que, sin duda, darían un salto inmenso de calidad en Segunda División.

Quedan tres partidos y lo único que tiene que hacer este equipo es reconciliarse con su hinchada a base de esfuerzo.