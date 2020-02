óscar hernández romano

las palmas de gran canaria

Raúl Fernández vuelve a sonreír en el día a día de la UD Las Palmas. Diez meses después de dura recuperación tras su doble lesión (fractura de la rótula de la pierna izquierda y fractura del dedo de la mano derecha) y con el alta médica desde hace unos días, el guardameta vasco se muestra feliz y con muchas ganas de ponérselo más difícil aún a Pepe Mel a la hora de decantarse por su portero titular. «Ha sido muy largo, pero la lesión se ha quedado ya atrás y las sensaciones son buenas», aseveró ayer el vasco en una entrevista a UD Radio, emisora oficial del club amarillo.

«La única sensación que me queda por recuperar es la de jugar. Eso ya no depende de mí, así que me centro en dar mi mejor nivel, que el míster me vea bien y que crea que puedo ayudar al equipo», añadió teniendo en cuenta que la competencia con sus dos compañeros –Álvaro Valles y Josep Martínez– será muy dura a estas alturas de la temporada. «Son dos porteros que hay que tener muy en cuenta. Tienen un futuro muy prometedor por delante y ahora toca ganarse el puesto como pasa en todos los sitios donde hay competencia. En realidad creo que es bueno para que esa competencia nos haga subir el nivel a todos. Ojalá esta lucha, entre comillas, se vea en todas las posiciones porque es algo que le da calidad al equipo», relató el guardameta.

Agradece Fernández la paciencia de Pepe Mel, con el que espera tener una conversación en breve para confirmar su total recuperación. «Esa conversación aún no ha llegado porque es verdad que hemos dejado un plazo de confianza que necesitaba yo también para verme con los compañeros e ir viendo mis sensaciones. En ese sentido me ha dado libertad el míster, lo cual lo agradezco porque no me ha exigido entrar ya. Ahora solo queda reunirme con él y decirle: aquí me tienes, cuenta conmigo», aseveró convencido de que ese día está muy pronto de producirse.

Aclara, además, por si hay dudas, que «si tengo que tirarme en un balón dividido lo volveré a hacer, no puedo evitarlo porque es mi trabajo. Hay que darle normalidad a todo una vez recuperado».

«Ha sido jodido. Cuando empecé a los 5/6 meses a hacer campo me veía muy limitado. El avance más que diario era semanal, pero las lesiones son así todas, ninguna es fácil», finaliza un Raúl Fernández ya recuperado y con ganas de volver a demostrar el gran portero que es.

Galarreta, optimista. Iñigo Ruiz de Galarreta, que el pasado fin de semana volvió a disputar minutos tras recuperarse de su lesión, se muestra optimista de cara al futuro del equipo. «El otro día se nos escaparon dos puntos importantes pero el equipo ha sabido reponerse y está trabajando muy bien», aseveró el mediocentro. «Todos queremos pelear por cosas bonitas y los próximos partidos marcarán por lo que lucharemos», añadió el vasco.