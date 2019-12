«Ahora mismo, Viera debe ir a China»

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, es quien está llevando de manera personal todas las gestiones para tratar de alargar su cesión hasta junio y ayer, en palabras ofrecidas tras la presentación de la Maratón Gran Canaria ‘20 LaLigaSports, insistió en la línea argumental ya expuesta recientemente: de momento, el futuro de Viera está en el Beijing Guoan, al que debe incorporarse el 1 de enero, que es cuando termina su préstamo a Las Palmas. «Hay muchas alternativas con Jonathan. Que el día 21 se marche, que se quede hasta febrero, que haga la pretemporada con su club y que su entrenador no cuente con él o que se quede en su equipo, que es la posibilidad más importante. En función del contrato, el del Rayo Vallecano será su último partido con nosotros. Quiero lanzar un mensaje a la afición advirtiendo de que la UD hará todo lo posible, pero no tiene nada que avanzar. Es rotundamente falso lo que se ha dicho de que está todo arreglado para que siga con nosotros», subrayó.

«Si se queda, será en el último minuto. Las posibilidades para que se quede en la segunda vuelta son cero. Ahora mismo, él debe volver a China. Pero hay muchas opciones que estamos barajando y, por eso, yo estoy hablando todos los días con los directivos del Beijing», expuso Ramírez al respecto.

El mandatario ponderó la presión que pueda ejercer Viera con el Beijing para poder cumplir su deseo de quedarse («ellos dirían que se quedara y que nosotros le pagáramos y eso es inasumible»), aunque también desveló que en la entidad asiática valoran lo que ha hecho el atacante en los últimos meses de amarillo («están muy contentos del rendimiento de Viera en la UD»), al tiempo que no pudo evitar una previsión más ilusionante en el horizonte con el internacional en las filas propias: «Con él, tendríamos posibilidades de lograr un objetivo más allá de la permanencia».

«Hay que tener paciencia. Todos estamos deseando que pueda darse lo que queremos, pero, hasta ahora, y pese a que haremos todo lo posible para que siga con nosotros, hay que seguir confiando en la UD Las Palmas. Si se queda en enero Viera, lo celebraremos. Y si no es así seguiremos compitiendo. Con Viera las cosas nos irían mejor pero si no es así, nos reinventaremos como ya hemos hecho anteriormente», enfatizó.

Miguel Ángel Ramírez quiso recalcar los esfuerzos que ha asumido el futbolista, «que se está devaluando por jugar en Segunda División», por anteponer «su cariño» a los colores. « Por no haber ganado la Liga en China, ha perdido una prima de dos millones de euros. Estamos hablando de cantidades económicas que se nos escapan. No podemos competir contra esas cifras. Viera está en la UD porque él quiere estar y nosotros también. Y porque el Beijing nos lo deja. Al estadio de ellos van unas 80.000 personas y aquí, 10.000. No sabemos lo que tenemos. Vamos a disfrutarlo y, si hay un milagro, estaremos encantados y podremos cambiar de objetivo. Porque esta UD es distinta con él».

Otros nombres propios que tocó Ramírez, y con distinto grado de entusiasmo, fueron los de Tana («su salario no es un problema porque ya está contemplado en la Liga, está dentro de nuestro presupuesto y será Mel el que decida cuando termine su trabajo en el gimnasio») y, precisamente, el del entrenador, con quien no ocultó su satisfacción: «Me gustaría que siguiera hasta junio y que, después, renovara porque hicimos un buen papel. Estamos encantados con él. Pero esto es una noria: cuando ganó cuatro partidos pidieron renovarlo y cuando no ganaba pidieron cesarlo. Todos tenemos muchísima confianza puesta en Mel. Cumplirá con el objetivo marcado y, cuando acabe la temporada, decidiremos».