El agujero en la zaga, el principal dolor de cabeza

El agujero en la retaguardia, un auténtico dolor de cabeza para Pepe Mel. No deja de encajar y de recibir goles de todos los colores la UD, que es ya el equipo que más tantos en contra acumula en toda la categoría de plata, con 48 en 36 partidos disputados hasta el momento. Unos números sonrojantes que han mermado, sin duda alguna, las posibilidades de los amarillos de aspirar a algo más que a la pelea por la permanencia.

Es la gran tarea a resolver del técnico madrileño, que durante la gran mayoría del tiempo no ha podido contar con uno de sus hombres fuertes en la retaguardia, como es el capitán Aythami Artiles. En el eje han mezclado Álex Suárez y Eric Curbelo con mejores sensaciones y pundonor que números y estadística. En la derecha Lemos ha sido fijo siempre que ha estado disponible y en la izquierda, por un motivo o por otro, han ido alternando Dani Castellano, Benito y, con menos frecuencia, Jonathan Silva.

Solo el Lugo se acerca a los números famélicos de Las Palmas en goles en contra, con uno menos, y cabe recordar que los gallegos recibieron seis de la Unión Deportiva, para no perder la perspectiva. Desde el cuerpo técnico han insistido mucho a todo el conjunto para frenar tamaña hemorragia, no solo a los defensas. Es una cuestión de estado, de no dormirse y de estar siempre alerta. Todos. Nunca nadie ha señalado ni a Eric ni Álex, que han sangrado por el escudo siempre que hizo falta. Los despistes han costado caro y hay que borrarlos ya del mapa, porque la permanencia puede complicarse de no cerrar la puerta que ocupa a día de hoy el andaluz Álvaro Valles.

La primera piedra debe ponerse este mismo domingo ante la Ponferradina, que está peleando por los puestos de promoción de ascenso y que no va a regalar nada en el Gran Canaria. En el club es una cuestión que ha causado más de un disgusto, pues se entiende que hay mimbres suficientes para presentar unos números mucho más positivos.

Ocho puntos aventaja Las Palmas al Alcorcón, equipo que ocupa la decimonovena posición de la tabla clasificatoria y que supondría el descenso a las tinieblas. Restan 18 por disputarse y en la zona noble del Gran Canaria no quieren más sustos. Primero, cerrar la portería para sumar con más solvencia y regularidad. Y, acto seguido, la permanencia matemáticas. En esas está Pepe Mel, que tiene labores pendientes.