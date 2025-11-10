Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los jóvenes de la Fundación Canaria Cepsocial disfrutan del encuentro entre la UD Las Palmas y el Racing. Adrián Díaz

La afición de la UD Las Palmas recibe el agradecimiento del centro de menores Fincaventura por la acogida de sus jóvenes

El director de la Fundación Canaria Cepsocial destacó que el proyecto ha transformado más de 80 vidas en un año

Bárbara Blanco Cruz

Bárbara Blanco Cruz

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:50

La victoria de la UD Las Palmas ante el Racing vino acompañada de un mensaje de gratitud que corrió por redes. Adrián Díaz, director de la Fundación Canaria Cepsocial y presidente de Montevideo FS, agradeció públicamente la acogida que Ultranaciente y el resto de la afición amarilla brindaron a los jóvenes que asistieron al partido.

El joven quiso remarcar que el gesto de la afición tuvo un valor especial para la entidad y expresó su gratitud a los seguidores amarillos por una jornada que describió como «inolvidable».

En sus redes sociales, Díaz recuerda el camino recorrido por su proyecto: «El 12 de agosto de 2024 se subieron a esa guagua 50 chicos camino a Fincaventura. Un año después hemos transformado más de 80 vidas». Subrayó que es una experiencia «imposible de entender sin vivirla» y afirmó sentirse «profundamente orgulloso de representar al mejor equipo del mundo».

