Panorámica del inmueble adquirido por el club en Las Meleguinas. C7

La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida

Fútbol ·

Aumenta el patrimonio de la entidad con un inmueble tan simbólico como valioso y que se pretende habilitar para uso deportivo

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

La UD sigue aumentando su patrimonio, en el que la Ciudad Deportiva de Barranco Seco o la Casa Amarilla, residencia de canteranos en Siete Palmas, figuran como joyas más representativas. Tal y como adelantó el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, en la edición de ayer de este periódico, ya se ha formalizado la adquisición de la que fue residencia de Eufemiano Fuentes en Las Meleguinas (Santa Brígida).

El inmueble, rodeado de terrenos adyacentes, tiene una posibilidad de revalorización enorme y es intención de la UD habilitarla para uso deportivo, bien como lugar de concentración del primer equipo, bien como hotel para alojar equipos.

Eufemiano Fuentes, a mitad del siglo pasado.

Con el Mundial 2030 de fondo, siendo la isla sede del evento, cobra mayor relevancia si cabe este proyecto expansivo. Hará falta una profunda remodelación, pero los estudios efectuados avalan esta pretensión y que ha motivado el acuerdo con los herederos del que fuera constructor del Estadio Insular a mitad de los años cuarenta, además de presidir la UD de 1950 a 1955 y próspero empresario.

El simbolismo que implica unir esta reliquia urbana de Gran Canaria a la UD por los lazos compartidos con su promotor también es valorado de la mejor manera en Pío XII. La UD todavía no ha realizado anuncio oficial alguno al respecto pero, llegado el momento, sí dará la importancia debida a un movimiento de enorme calado y que, también, incrementa el legado para el futuro.

