«Abrir el estadio sería bueno para Canarias»

«Podría ser algo importante y bueno para Canarias y para el deporte». Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, se refirió así a la posibilidad, cada vez más factible, de que el Gran Canaria pueda acoger la asistencia de público con el reinicio del campeonato liguero, ya a partir del próximo día 13 de junio con el partido UD Las Palmas-Girona. La entrada, desde este lunes, de la isla en la denominada fase 3, en la que se permite la celebración de eventos dentro de unos parámetros, así como el otorgamiento del poder ejecutivo a las comunidades autónomas, faculta tanto las pretensiones del club como el apoyo de las autoridades políticas regionales. Torres, en declaraciones a la Cadena Cope, mostró su conformidad con la iniciativa pionera de Miguel Ángel Ramírez «si el protocolo es claro, las normas de seguridad se establecen con rigor, si como se está diciendo el día anterior hay que concretar a qué hora se llega al estadio, si se entra con guantes y mascarillas, y se establece un protocolo en un recinto de 33.000 espectadores con un tercio del aforo».

«Esta medida sería importante para normalizar también la actividad deportiva, normalizar el atractivo del deporte rey, del fútbol, y también para Canarias. Tenemos unos índices de contagiosidad baja y eso nos permitirá que, a partir del 15 de junio, tengamos corredores seguros con otros países. Insisto, sería importante para el deporte y la economía, pero siempre con la máximas garantías sanitarias», añadió al respecto el mandatario.

Las palabras de Torres no pueden ser más explícitas y permiten cimentar el optimismo que hay en la UD para cumplir con el propósito anunciado por su presidente. De hecho, y con el fin de evitar conflictos, el protocolo que ha ultimado la entidad, y en el que se han cuidado «todos los detalles», tal y como deslizan, será entregado directamente al Ejecutivo canario y no a LaLiga como se había previsto inicialmente. En todo caso, no se quieren precipitar los tiempos y el club respetará el calendario en curso. Habrá capacidad para organizar todo con garantías una vez que se obtenga el permiso gubernamental, ya que se está ganando tiempo con antelación y con la máxima previsión posible.

Además del apoyo explícito de Ángel Víctor Torres, la UD también sabe que desde el Cabildo de Gran Canaria, en la figura de Antonio Morales, tendrá todos los apoyos posibles, incluso de índole económico, para poder afrontar el operativo que se necesitará para que el coliseo de Siete Palmas pueda abrir sus puertas a diferencia de la mayoría de estadios del país.

Pese a la oposición explícita del Consejo Superior de Deportes, que ya ha manifestado su contrariedad por esa posibilidad, con la Federación en silencio administrativo y LaLiga a la expectativa, el calendario sigue avanzando y en ocho día, si todo va como se pretende, la UD reabrirá su participación liguera en su campo y con presencia de aficionados en las gradas. Lo que es un imposible en todo el mundo, en Gran Canaria apunta a excepción.