A la UD le va la marcha

Paco Herrera en combustión, desencajado en la banda, se le iba la vida en la garganta. El banquillo de la UD en pie, invadiendo el campo, con un lenguaje gestual inconfundible, brazos arriba y en agitación, algunas manos en la nuca, varios ni quería mirar. En el césped, súplicas al árbitro para que concluyera ya, tiempo cumplido y prolongación consumida. Y, al límite, falta en las inmediaciones del área propia para el Sporting. Y con el portero rival incorporado al remate. Tan tremendo como insoportable. Ganaba la UD 1-0 y ahí, justo en ese momento, desfilaron todos los fantasmas posibles por el Gran Canaria. Los murmullos estaban en cada esquina. Pero no, por una vez, la ruleta no golpeó a Las Palmas, que escuchó el pitido final como si fuese música celestial. La magnitud del triunfo de anoche no se puede discutir, dado el estado de necesidad colosal en el que se movía el equipo. Tenía aires de final la jornada y todavía en febrero, lo que ilustra la carrera de obstáculos y sin red que aguarda si, por aquello de las matemáticas, la UD decide mantenerse en la batalla. Estos tres puntos rescatan la esperanza. Menos es nada porque la clasificación todavía exige. Pero se está en tiempo y forma de lo que para muchos era un imposible.

El triunfo, segundo en la cuenta de Herrera desde su regreso en noviembre, que se dice pronto, inyecta vitaminas y vida en vena y reactiva las pulsaciones de un grupo peligrosamente acostumbrado a la resignación. En lo que se cimentó como un proyecto ganador, hasta la fecha han resultado anecdóticas las justificaciones y más que frecuentes los lamentos. Una tendencia lacrimógena que viene paralizando las piernas de los jugadores de hace demasiado tiempo. El único remedio conocido y eficaz para salir del hoyo pasa por el truco que popularizó Luis Aragonés: ganar, ganar y volver a ganar. Y el primer paso ya se dio negándole al Sporting la oportunidad de pescar en el Gran Canaria. Ahora quedan muchísimos escalones que subir y una larga secuencia de obstáculos, todos afilados. Pero sí, para los más optimistas, para los románticos que jamás abandonaron su butaca, la temporada puede traer mucha cola todavía. Y de ahí, la ganancia para Las Palmas en absoluto debe desecharse. Lo mismo en junio se acaban reventando los malos presagios que, hasta hace nada, vaticinaban fracasos y sueños rotos. De momento, el fútbol invita a creer.

La UD se regaló un inicio de alardes y primores, desatados Blum y Fidel por los costados, Galarreta en crecida y el coro acompañando a la altura. Meses hacía que el Gran Canaria no se lo pasaba tan bien con su equipo, dispuesto como nunca a jugar al fútbol. Saben y pueden. Quedó demostrado. Al galope, en largo o en corto, incluso con escorzos y pisaditas. Ver para creer. El Sporting, que empezó muy académico, incluso dando algún susto, terminó arrollado. Porque el plan le funcionó a Herrera, que quiso un partido ancho, que habilitara las carreras de sus llegadores, con Rubén flotando arriba y habilitando al resto. Con el paso de los minutos, el ralentí evolucionó a una velocidad insoportable para el adversario, desbordado ante la avalancha. Así pudo llegar el gol antes del acierto de Galarreta, entonadísimo Fidel por este y oeste. Suya fue una rosca que no conectó Rubén por poco. Aviso al que respondió Alegría con un detallazo: en el mano a mano con Raúl chutó a ninguna parte con la portería para él. Del 0-1 al 1-0, con una subida supersónica de Blum por su carril, robo, zancada y parábola perfecta a Rubén, que entró en diagonal como falso interior derecho y sirvió a Galarreta, que no perdonó con la diestra. Ya era hora de que se estrenara el vasco, al que la ruina defensiva del Sporting le dejó todo en bandeja. Gol de manual, eléctrico en su gestación y ejecución. Gol que otros días no entraba y que,ahora sí, acabó en la red. Vayan a saber si es una señal del destino. El acierto no empachó a la UD, que siguió y siguió en un ejercicio autoritario en busca de la sentencia, que, de milagro, no se produjo en esta fase. Timor con un zapatazo centrado y Rubén, en una posición en la que nunca falla, a delicia de Galarreta, enorme su asistencia, rozaron el descabello. Tiene estas cosas el fútbol, a veces desagradecido con el sudor y el atrevimiento. Salió vivo de milagro el Sporting, que bordeó el siniestro ante el martillo pilón del anfitrión. Pero no, a esta UD le gusta el suspense, le va la marcha. Ni su versión más limpia en semanas le alcanzó para despachar una función que estaba inclinadísima a favor. Aquí la paz completa es imposible. Méritos sobrados para echar la persiana, gatillo fácil pero puntería equivocada. Lo de siempre, mayormente.

Y, claro, el encuentro se mantuvo en el alambre, lo que no era buen negocio para Las Palmas, que invirtió más en fuerzas y empeños para amasar un 1-0 insuficiente para soltar amarras y darse un gustazo. Al final fue así, pero hasta que se alcanzó el premio, el tránsito se hizo largo.

Es costumbre de la casa y pasó. Vinieron malos momentos y bruscos después. Cambios de Herrera un tanto sospechosos (eso de limpiar a Fidel cuando estaba siendo el mejor tiene poco pase por mucho que le fallen los pulmones), retrovisor sin disimulo y el adversario a sus anchas para tener la pelota y buscar vías de agua. No le gustó para nada al auditorio ver a su gente midiendo metros y calculando esfuerzos. Sin tener opciones claras (no más que un latizatgo de Ivi al que respondió, tras rebote, Raúl y un intento de Lod cruzado por centímetros), el Sporting metió en la cueva a la UD, obligada en ese momento de riesgo a mostrar cuajo y contener la respiración. Imperó, por momentos, un desorden que le venía de maravilla al oponente, tan aseado en sus propósitos como manco arriba. Río revuelto, en suma, muy lejos de lo que quería Herrera, que buscó el repliegue precisamente para anular espacios y cerrar filas.

Venga a intentarlo el contrario, a todos le quemaba el balón y hasta dolía a la vista ver a Rubén arriba rodeado de camisetas verdes y siempre vendido al pelotazo. Lo único bueno, que el reloj corría sin novedades en el marcador. Si el 2-0 ya era pedir demasiado, un latifundio separaba la acción del área de Mariño, el riesgo de daños en el rectángulo propio estaba más fundado en el tremendismo que en lo que se veía. Le faltan muchos colmillos a este Sporting aunque juntara arriba todo lo que pudo.

Pero ayer era el día. La UD aguantó y se sostuvo. Se le pueden pedir mejores formas. Pero, en el fondo, la faena consiste en esto, en facturar. Nadie dijo que esto iba a ser fácil y qué añadir de cómo se había puesto todo con la sangría de puntos que se quedó en el camino. Ahora la UD está ante un nuevo amanecer. Y no hay más oportunidades. Es ahora o nunca.