900 veces Miguel Ángel Ramírez

El presidente de la UD alcanza las nueve centenas de partidos al frente del club y el próximo domingo recibirá una camiseta conmemorativa

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

Desde aquel primer partido en el palco de un desierto Estadio de Gran Canaria, tiempos difíciles en Segunda B, un lejanísimo ya 19 de agosto de 2005, en compromiso de Copa del Rey frente al Universidad de Las Palmas, hasta ahora, en una UD que nada tiene que ver a la que heredó hipotecada, en bancarrota y al borde de la liquidación. 900 partidos oficiales, que se dice pronto, son los alcanzados por Miguel Ángel Ramírez en la presidencia y el próximo domingo, con motivo de la visita del Racing de Santander al Gran Canaria, recibirá una camiseta con este efeméride tan ilustrativa, y quien sabe si inalcanzable, impresa para lucir en una fotografía para el recuerdo.

Justo en el año en el que celebró su vigésimo aniversario en el cargo, Ramírez encara la recta final para el milenio como máximo mandatario del club, un registro que, salvo incidencia mayor, será una realidad en dos o tres temporadas, nada en comparación a lo vivido. Lo cierto es que su amplio ciclo se describe con una línea evolutiva de la entidad al alza y a todos los niveles.

Disponer de una Ciudad Deportiva propia y una situación financiera y patrimonial envidiable, con el inmueble adquirido a la heredera de Eufemiano Fuentes como última muesca, un organigrama profesionalizado, tanto en el ámbito deportivo como en el de gestión, un modelo de cantera reconocible y un criterio empresarial consagrado en la administración general constituyen su legado en toda esta trayectoria.

Los tres ascensos. los dos últimos a Primera, son sus grandes hitos competitivos.

También un respaldo popular que habla de récord de abonados tanto en Primera como en Segunda División, aspecto capital en la vertebración de todos los planes.

El rigor económico, alabado desde LaLiga como modelo a seguir por el resto, ha constituido un dogma sagrado en la estrategia presidencial de Ramírez, premisa que asumió como inevitable cuando dio el paso de liderar el plan de salvación de la UD, en el otoño de 2004 y amparado por el juez Juan José Cobo Plana. Entonces, sin recursos y con un proceso concursal en marcha que obligaba a fiscalizar cada céntimo, los movimientos de supervivencia sentaron los cimientos de todo lo que vendría después y que sepultó el despilfarro, las deudas y las denuncias por impagos, que eran factores inalterables en la vida de Pío XII.

Desde julio de 2005, cuando en Asamblea General Extraordinaria celebrada en el Colegio Salesianos fue proclamado oficialmente presidente, se instauró una política de responsabilidad y transparencia en los dineros propios con el fin de evitar errores del pasado que pudieron costarle al escudo su desaparición.

Avances y expansión

Y sin pasos atrás ni retrocesos, consolidando bases, avanzando en todas las líneas estratégicas marcadas, además de una restitución sistemática del prestigio, recuperando relaciones con corporaciones públicas y todo el tejido empresarial de la tierra, sin descuidar, tampoco, la mano tendida los clubes canarios, con una campaña multitudinaria de convenios para recuperar el patriarcado de la cantera regional, la nueva UD de Ramírez fue madurando, amparada, igualmente, en la parcela competitiva.

Salir de la Segunda B en 2006 y los recordados ascensos a Primera División de 2015 y 2023 son capítulos inolvidables, todos vividos en el Gran Canaria, y de éxito deportivo en su haber.

La promoción y maximización de la cantera, con traspasos millonarios, léase Viera, Vitolo, Roque, Pedri, Coco o Moleiro como ejemplos más ilustrativos, es otro de los distintivos de la regencia de Ramírez.

La UD siempre fue un club vendedor, pero el balance de ganancias en este apartado obtenido no tiene precedentes y ha supuesto una vitamina infalible para las arcas.

Ránking histórico de partidos de todos los presidentes

-Miguel Ángel Ramírez 901

-Juan Trujillo 534

-Atilio Ley 332

-Domingo Ponce 184

-Eufemiano Fuentes 136

-Manuel García Navarro 136

-Luis Sicilia 135

-Gonzalo Medina 130

-José de Aguilar 104

-Fernando Arencibia 92

-Adrián Déniz 90

-Luis Navarro 64

-Germán Suárez 56

-José del Río 54

-Angel Luis Tadeo 50

-Luis González 38

-Ramón Naranjo 34

-Cecilio López 33

-Luis Cabrera 20

-Ricardo Ríos 18